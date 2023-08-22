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南韓警方慢了一步！銀行搶匪騎機車逃逸　「成功出境」抵達越南

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓大田18日發生銀行勒贖搶案，一名戴著安全帽的男性闖入銀行後噴灑滅火器、持兇器威脅銀行職員，從中得手近4000萬韓元，之後他騎乘摩托車、多次變更路徑逃跑，最終成功出境抵達越南，目前南韓警方透過國際刑警組織向越南取得聯繫。

根據《韓聯社》、《News1》，大田警察廳今日（22）上午證實，銀行搶匪A某已經先行於20日出境抵達越南，目前南韓警方已向國際刑警組織（INTERPOL）通報，一旦警方從法院取得扣押令，將立即前往A某住處展開搜查，找出此次竊案有無其他共犯。

A某為了搶完銀行後能夠順利逃逸，刻意從路邊竊取機車，本月18日中午戴上一頂安全帽闖入位於大田廣域市西區關雎洞的信用合作社（銀行），當時有1名男職員、1名女職員在窗口服務，但他卻趁男職員離開座位時犯案，他拿起滅火器噴灑粉末、持兇器威脅銀行職員，搶走3900萬韓元（近新台幣90萬元）現金後，騎乘竊盜來的機車逃逸無蹤。

A某沿著西大田交流道、往大田市儒城區大井洞的方向騎去，連續2天在大田地區流竄，他穿梭在無數條國道（相當於台灣的省道）躲避警方追緝，還刻意選擇未設置監視器的道路，將竊來的2台機車丟棄在路邊，接著便消失得無影無蹤。

警方19日下午在大田地區不同地點發現2台A某竊來的機車，在調閱監視器影像後發現，A某還曾搭乘過轎車，因此以關係人身份緊急傳喚該輛轎車的車主B某，調查結束後確認A某確實為銀行搶案的竊盜。

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