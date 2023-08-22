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核廢水排海！福島生魚片店憂「回流生意又歸零」　日3成民眾不贊同

記者吳美依／綜合外電報導

日本8月24日起把福島第一核電廠的核廢水排放入海，民調顯示約5成民眾贊同、3成民眾認為不適當。福島縣相馬市一間生魚片店老闆中島（Takashi Nakajima）也對此表示，311大地震過後，要讓擔憂輻射影響的消費者回流、重新接納附近海域的海鮮，已經是一場漫長奮鬥，如今新政策實施，恐怕讓一切「回到原點」。

▲▼日本福島縣相馬市一間生魚片店老闆中島（Takashi Nakajima），店面位於福島第一核電廠以北約45公里。（圖／路透）

▲生魚片店老闆中島擔憂，核廢水排海政策，恐讓多年努力回到原點。（圖／路透，下同。）

《路透社》報導，67歲的中島從父親那裡繼承生魚片店，位置就在核電廠以北約45公里，在311過後的數個月裡，消費者遠離當地賴以維生的農漁產品，讓他開始產生自我懷疑，「我當時失去了信心」。隨著食安輻射檢測漸趨正常，顧客才在這幾年慢慢回流。

此外，中島也領導了針對政府及東京電力的集體訴訟。他認為，對於現在或未來的漁民而言，排放核廢水的風險都很高，因為「沒有科學研究表明，在30年內排放所有廢水，會發生什麼結果」，「如果我們漠不關心、不採取行動、袖手旁觀，將不可避免成為後代的批評對象。如果要避免這種情況，我們必須奮鬥的那一天就會到來。」

▲▼日本福島縣相馬市一間生魚片店老闆中島（Takashi Nakajima），店面位於福島第一核電廠以北約45公里。（圖／路透）

為了協助漁業應對可能傷害，日本政府設立總額800億日元（約新台幣175億元）的基金，協助開發新銷售管道，將多餘漁獲冷凍處理，直到需求復甦為止等。當局表示，100萬公噸核廢水將過濾移除多數放射性元素，唯一無法去除的氚也會稀釋至遠低於國際標準。此做法被聯合國監管機構認為安全，但引發當地漁業及鄰國警惕，尤其是中國。

舉例而言，香港將禁止進口來自日本10個縣及地區的海鮮，但細節尚不清楚。42歲的余老闆（Halry Yu）表示，香港逾9成海鮮來自東京，「如果他們禁止來自東京的進口，我想香港所有壽司餐廳都有麻煩了。也有一些海鮮供應來自大阪，但種類有限。」他預計自己的餐廳會因此損失40%，將試圖增加肉類品項挽救生意。

事實上，香港是日本農漁產品出口的第二大市場，僅次於中國。根據政府數據，2022年，日本一共出口755億日元（約新台幣165億元）的漁產品到香港。

另據《日本放送協會》（NHK）8月11至13日所做民調顯示，關於「核處理水」排放入海的政策，53%受訪者認為適當，30%認為不適當，另外17%表示不清楚或沒有回答。

不過，英國樸茨茅斯大學環境科學教授史密斯（Jim Smith）表示，核設施廢物有控制地排放，在世界各地都很普遍，目前對於人類或環境尚無重大影響，「科學被誤解了，反核團體及一些國家展開非常有效的遊說活動，反對這次排放…因此出現政治反彈」。

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