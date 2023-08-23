微軟再度向英國提新協議　將售動視暴雪遊戲歐洲以外串流權

▲微軟公司向英國提交新協議，換取收購動視暴雪過關。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

美國微軟公司為了順利收購美國電子遊戲開發商動視暴雪，22日宣布動視暴雪將出售歐洲以外串流權利給法國遊戲公司育碧軟體，以化解英國當局對於雲端串流遊戲市場競爭的疑慮。

路透社報導，微軟（Microsoft）提出以690億美元（約新台幣2.2兆元）收購「決勝時刻」（Call of Duty）開發商動視暴雪（Activision Blizzard），這起電子遊戲史上最大交易案卻遭到來自英國競爭及市場管理局（Competition and Markets Authority，CMA）唯一監管當局攔阻。

微軟22日表示，他們相信新提出的方案構成「顯著不同的交易」，預期英國競爭及市場管理局最晚在10月18日會完成審查程序。

英國競爭及市場管理局在聲明中表示，今天調整後的收購交易，將使得育碧軟體娛樂公司（Ubisoft Entertainment）「能夠將這些權利授予其他雲端遊戲服務供應商（包括微軟自己）」。

英國監管機關原本在今年4月封殺這起收購案，但在微軟表示，歐洲聯盟（EU）接受了他們的承諾，以及他們與日商索尼（Sony）達成一份新協議後，交易案有了實質改變，英國當局於是在7月採取罕見步驟，對這起交易重啟審查。

然而，英國競爭及市場管理局22日稍早做出結論表示，他們不接受微軟的推論。這迫使微軟再帶著一份新交易叩關，以化解英國當局對於新興起的雲端串流遊戲市場競爭疑慮。

按照新的交易案條件，微軟將無法只在自家雲端串流遊戲平台Xbox雲端遊戲獨家發行動視暴雪的遊戲，也不能獨家掌控動視暴雪的遊戲在對手平台上架的授權條件。

而新條件只涉及歐洲經濟區（European Economic Area，EEA）以外的串流遊戲授權，是因為歐盟當局先前已經批准這起交易。

不過，育碧軟體也將獲得動視暴雪的遊戲在歐洲的非獨家授權，代表他們也享有在歐盟提供動視暴雪遊戲串流的權利。