超惱人Bug！微軟Windows 10、11「1指令無效」　上班族隔天崩潰了

▲Windows 10、11傳出惱人Bug。（圖／取自免費圖庫 Unsplash）

記者閔文昱／綜合報導

微軟近期釋出兩大系統更新，包含Windows 10 KB5028166 與 Windows 11 KB5028185、 KB5028182，但繼先前有用戶發現上網變得很緩慢，或者是完全無法正常上網後，Windows 10 KB5028166 與 Windows 11 KB5028185近日更被指出，更新時選擇「更新並關機」電腦並不會聽從指令，而是會再重新啟動，令不少人困擾不已。

有不少網友近日在網路論壇Reddit抱怨，每當想要更新Windows10或是Windows11系統時，只要選擇「更新並關機」，電腦就又會重新啟動，與另一個「更新並重新啟動」彷彿是同個選項，讓用戶紛紛吐槽「如果無論如何都要重新啟動，那為什麼還要有『更新並關機』的選項呢？」

另外，也有上班族崩潰指出，由於這個奇怪的錯誤，他無法在下班後相信「更新並關機」的選項，因為系統通常會重新啟動 2-3 次才能完成應用更新並回到登錄畫面，若沒注意到筆記型電腦又重新啟動，到隔天要上班時就會發現筆電沒電。Windows 的意見反應中樞也有不少人反映類似問題。

根據《ＷindowsLatest》報導，Windows 10 KB5028166 以及 Windows 11 KB5028185 兩版本都會發生此Bug。對此，一名不具名的微軟工程師分析2個可能原因，首先是這與Windows的「快速啟動」功能有關，在關機過程中，快速啟動功能會將一些系統訊息保存到文件中，有助於系統在下次啟動時更快啟動，但此功能也可能會在 Windows 更新的安裝過程中發生電腦重啟而不是完全關機的情況。

另外，用戶若是幾周至幾個月沒有安裝更新，又或是更新尚未完全完成，Windows 11 或 10 可能需要重新啟動才能繼續安裝，因此選擇「更新並關機」電腦並不會按照用戶指令運作，而是重新啟動完成更新，此問題也存在於 Windows 7、8之中。目前並不確定微軟是否未針對此項Bug進行修正。