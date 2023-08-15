微軟「視覺擴增頭盔」實現未來士兵戰術　美軍山地師接收試用

▲微軟（Microsoft）研發的「整合視覺擴增系統」（Integrated Visual Augmentation System,IVAS）戰術頭盔，朝實用化目標又邁進了一步。（圖／翻攝自美國陸軍）

記者林彥臣／綜合報導

美國科技巨頭微軟（Microsoft）所研發的單兵新裝備「整合視覺擴增系統」（Integrated Visual Augmentation System,IVAS）戰術頭盔，推出1.2改進版，修正了先前美軍試用的幾項缺點，首批20具將由山地師接收試用，使這項整合夜視鏡與即時資訊共享的戰術頭盔，朝實用化目標又邁進了一步。

根據美國《陸軍時報》（Army Times）報導，IVAS專案負責人德雷斯中校（Lt. Col. Denny Dresch）表示，接收裝備的士兵，將對1.2版IVAS進行舒適度、武器相容性、微光源感測器等功能測試。

報導指出，IVAS利用擴增實境技術，整合夜視鏡、地圖繪製、路線規劃、快速目標捕獲、追蹤部隊位置、地形建模、虛擬射擊訓練工具，以及行動後「即時重播」回顧，未來還將增加其他功能。

微軟在2018年就推出IVAS的1.0版，當時的測試就已經驗證，能夠與M2「布雷德利」（Bradley）步兵戰車、史崔克（Stryker）甲車與戰術直升機等載具連線，共享即時影像與數據，但是測試士兵也反映，門後熱顯像透視功能不如預期，還有配重不良造成的舒適度問題，1.2版本，便是針對這些問題做出改善。