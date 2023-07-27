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日媒：日本政府將採ChatGPT技術　用於文書與分析

▲▼ChatGPT。（圖／路透）

▲這套人工智慧必須大量學習行政資料，以替日本政府服務。（示意圖／路透）

中央社東京/美國加州帕羅奧圖27日綜合外電報導

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，科技龍頭微軟公司將向日本政府提供支援生成式人工智慧ChatGPT的技術，用於文書工作與分析，包括製作答覆國會詢問的草稿。

為了讓這套系統處理機密資訊，微軟（Microsoft）近期已在東京和大阪的數據中心安裝了可用於生成式人工智慧（generative AI）的高處理能力設備。

這項人工智慧技術是由微軟的企業夥伴OpenAI研發，除了美國以外，目前僅部署在歐洲，如今將首度運用在亞洲國家。

這套人工智慧必須大量學習行政資料，以替日本政府服務。政府官員和執政黨自由民主黨幹部說，若將這類資訊移出日本交由海外數據中心處理，會有安全問題。

日本境內的數據中心也可讓金融機構等處理機密資訊的日本企業更容易採用人工智慧服務。微軟將鼓勵企業透過微軟在日本的基地使用這項服務。

自民黨成員今天與微軟方面的代表會面，以敲定最終安排。

微軟將提供GPT-4，這是支援ChatGPT類人互動功能的大型語言模型；另也將提供「臉書」（Facebook）母公司Meta研發的人工智慧技術，微軟與Meta一直有合作。

GPT-4可生成影像和文本，且在美國律師資格考試的模擬測試中，成績排在前10%。

日本新成立的數位廳初步規劃耗資逾200萬美元來使用這項技術，為期1年，同時也供其他部會運用。日本經濟產業省等多個部會正考慮採用。

數位廳可能將從今年秋天開始試用這套系統來準備會議紀錄、替政府官員撰寫答覆國會質詢的草稿，並協助分析政府統計數據；職員將可利用人工智慧來簡化工作。

微軟也希望累積資料，並改善系統在日文方面的精確度，目前這一點還有待加強。

自民黨在今年4月的提案中表示，「從改善行政服務品質和效率的角度來看」，使用生成式人工智慧「可帶來無法計量的社會利益」。

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