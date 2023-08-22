尪七夕送金莎！婆婆狠酸「不怕糖尿病？」　公公霸氣1舉動神救援

▲不少情侶或夫妻在七夕情人節會送巧克力表達心意。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

今（22）日是七夕情人節，許多情侶或夫妻都會把握機會共度2人世界，或是準備巧克力、玫瑰花等禮物送給對方，表達心中愛意。一名女網友透露，家人今天中午吃飯時，老公突然拿出3顆金莎巧克力給她，不料婆婆卻在一旁狠酸「吃那麼多甜的，不怕糖尿病喔！」結果公公霸氣1舉動，讓對方瞬間閉嘴。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，表示「中午吃飯，老公從口袋拿金莎巧克力送我，被婆婆看到。婆婆說：吃那麼多甜的，不怕糖尿病喔！說完就離開。疑？三顆很多嗎？我洗好碗，跟老公坐在客廳看電視，婆婆坐她專屬椅，公公騎車從外面回來，手上帶著七七乳加巧克力」。

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女網友提到，公公當時把手中的巧克力拿給婆婆，對方瞬間露出靦腆的笑容，語帶嬌羞地說「老夫老妻了還搞這個。」結果公公下秒霸氣回嗆，「剛才妳兒子送巧克力給我媳婦，妳是在靠北X小？」一句話讓婆婆頓時啞口無言。

▲原PO的發文。（圖／翻攝自毒姑九賤婆媳討論區臉書）

貼文曝光後，網友紛紛留言「公公很可愛哦」、「公公求生欲很高」、「公公比隊友給力」、「公公很懂生存耶！感覺公公是家庭潤滑劑」、「好公公，愛老婆也疼惜媳婦」、「這公公很會，嫉妒使人面目醜陋」、「這叫做另類放閃嗎」、「公公送七七乳加巧克力給婆婆也太可愛」、「婆婆羨慕嫉妒恨啦」、「公公EQ是重點」。

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