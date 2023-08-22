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她七夕收金莎！婆婆冷笑「不怕糖尿病」　公公1神舉...全場讚爆

▲金莎巧克力。（圖／記者陳凱力攝）

▲金莎巧克力。示意圖，與本文無關。（圖／記者陳凱力攝）

記者周亭瑋／綜合報導

今天是七夕情人節，許多人高調示愛，或給另一半浪漫驚喜。一名女網友表示，老公中午送給她一條金莎，婆婆見狀立刻開嘲諷，要她小心得糖尿病；沒想到，公公後來特地去買七七乳加巧克力「安太座」，讓婆婆笑逐顏開，最後還不忘幫媳婦反擊，被大票網友狂讚。

女網友在「毒姑九賤婆媳討論區」提到，中午全家人吃飯時，先生從口袋拿出金莎巧克力送她，婆婆看到後吐槽，「吃那麼多甜的，不怕糖尿病喔！」接著說完就離開，留下一臉錯愕的她，原PO也不禁疑惑，「3顆很多嗎？」

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後來，洗好碗的她回到客廳，當時老公正看著電視，婆婆則坐在專屬椅上，而公公正好騎車從外面回來，手上還拿著七七乳加巧克力，對著婆婆說「拿去！」

只見婆婆立刻露出靦腆的笑容，嬌嗔地說「老夫老妻了還搞這個」，結果公公竟神回，「剛才妳兒子送巧克力給我媳婦，妳是在靠北沙小。」

PO文引起熱烈迴響，大票網友笑回，「這公公很可以」、「公公好壞，我喜歡」、「公公強者，婆婆灰頭土臉」、「笑死，自打臉」、「這個公公不錯，知道到他老婆在吃醋，這該死的浪漫」、「這公公超讚」、「公公好可愛」、「公公比隊友給力」。

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