斯文里都更品質遭質疑　許淑華舉6個民眾疑慮喊話蔣市府積極協助

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市首見公辦都更案「斯文里三期首善社宅」，日前因連日大雨發生漏水等問題，因發各界討論。台北市議員許淑華說，從斯文公辦都更回饋社宅案，凸顯處社宅品質等問題。但是台北市民仍然積極參與公辦都更的合作案，她並舉出6點民眾疑慮與關心項目，希望蔣市府團隊能積極協助。

許淑華指出，從斯文公辦都更回饋社宅案，凸顯處社宅品質等問題。但是台北市民仍然積極參與公辦都更的合作案，目的是希望藉由與政府興建社宅合作，來爭取更有利的容積獎勵，讓老舊房舍能加速都更。

許淑華表示，就她這幾年協助推動該政策中，了解民眾對此政策仍有諸多疑慮。她也列舉6項民眾疑慮與關心項目：1、公辦都更估價方式及依據為何？意即換坪比、地主是否需再另行負擔費用等問題；2、停車位是否能併入計算無需再支付費用；3、本案更新範圍是如何決定？鄰地得否納入？4、土管80-2能否回饋其他公益設施？5、都更期間如何安置住戶？鄰房於施工時是否會受影響？6、如果第二階段未達90%怎麼辦？

許淑華說，她所整理出民眾重視的問題，會透過質詢要求市府正視，也期待蔣市府團隊能積極協助，研議相關措施來協助，讓公辦都更能解決緩慢的都更困境。