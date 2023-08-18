深入地方基層！　許淑華上演「濕髮秀」體驗台式洗髮店人情味

▲台北市議員許淑華 。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）



記者詹宜庭／台北報導

2024立委選舉白熱化，各參選人紛紛勤走基層，盼能吸引更多支持者。民進黨台北市立委第三選區（松山信義區）立委參選人許淑華日前走訪永春菜市場，不僅幫忙攤商賣菜，還熱心的問一旁的民眾需不需要喝水；事實上，許淑華當時正在永春市場內擺攤，提供民眾法律諮詢服務及市政服務。此外，許淑華近日也推出「濕髪秀」影片，深入中崙市場，感受台式洗髮店的滿滿人情味。

許淑華日前在臉書上發布影片，影片中她一一介紹永春市場攤商所賣的木耳、香菇、紅棗等，更開玩笑地說「我是不是很會賣菜」；然而，事實上，許淑華當時正在永春市場內擺攤，提供民眾法律諮詢服務及市政服務，更提及下午有寵物健檢活動，呼籲民眾可以多帶家中寵物參加。

不僅如此，許淑華昨日也發布「濕髪秀」影片，影片中可見許淑華走訪松山區中崙市場內拜票，先是和「香蕉伯」寒暄，接著介紹擁有排隊人龍的轉角肉羹店。許淑華表示，最近很多人說流行「越式洗頭店」，但大家都忽略台灣最有名的還是「台式洗頭店」，因此她要帶大家實際走訪地方優質店家。

許淑華一進店內，老闆娘阿雲姐便熱情招呼她，許淑華說，台式洗頭最重要的關鍵就是老闆娘很會按摩，在洗頭時後會幫忙頭皮按摩與肩頸按摩，讓她身心靈都非常有精神。「醜醜的進來，美美的離開」，許淑華強調，在台北要找到有人情味的店家不多，但在洗頭店，尤其是台式洗頭店擁有最多人情味。