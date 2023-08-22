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港湖立委最新民調高嘉瑜輸了！　李彥秀支持度大贏17個百分點

▲▼台北市議員李彥秀市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲李彥秀。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨立委高嘉瑜過去多次砲口對內，加上九合一大選「一屍五命」等言論，引來部分批評。面對2024選戰，被視為「小綠」的台灣基進黨參選人吳欣岱殺出，而國民黨的李彥秀強勢回歸，都讓高嘉瑜爭取內湖南港區連任之路備受挑戰。根據TVBS最新民調，李彥秀以44%大幅領先，高嘉瑜僅獲27%，吳欣岱13%。

民調顯示，明年的總統及立法委員選舉，有86%第四選區市民表示會去投票，另外4%尚未決定，10%表示不會去投票。而在三位立委參選人中，目前以李彥秀支持度最高，為44%，高嘉瑜支持度27%居次，兩人差距 17 個百分點，而吳欣岱則為13%，未決定15%。李彥秀支持度大幅領先兩位綠軍候選人，綠軍之間的棄保或整合可能是未來選情變化關鍵。

進一步交叉分析發現，國民黨認同者對李彥秀支持度達90%；而民進黨認同者38%支持高嘉瑜，也有29%支持吳欣岱；而民進黨總統參選人賴清德的支持者中，有36%支持高嘉瑜，吳欣岱34%。

本次調查是TVBS民意調查中心於112年8月14日至18日晚間6點30分至10點進行，共接觸1393位20歲以上設籍台北市立委第四選區民眾，其中拒訪為152位，拒訪率為10.9%，最後成功訪問有效樣本1241位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.8個百分點以內。

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