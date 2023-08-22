沒錢也免入牢蹲！士檢社勞人「清水溝倒垃圾」　訪查all pass

▲士林地檢署無預警的實地訪查督導，進一步可瞭解社會勞動執行機關（構）辦理現況，另也可關懷社會勞動人。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

展現司法柔軟面！士林地檢署為貫徹法務部強化各項司法保護工作，如犯微罪者得易服勞役社會勞動等，檢察長顏迺偉要求負責執行、觀護的同仁，務必遵循「法務部強化實施易服社會勞動督核效能實施計畫」，並由執行科資深檢察官率領主任觀護人等，進行無預警的實地訪查督導，盼從社會勞動人從中真心醒悟。

士檢表示，由執行科資深檢察官率領主任觀護人、觀護人及觀護佐理員等人組成訪視查核團隊，加政風室主任參 與，以交互督核方式，對於轄內社勞機關(構)進行無預警的實地訪查督導，一方面瞭解社勞機關(構)辦理現況，一方面關懷社會勞動人執行情形，藉由現場訪視及雙向溝通，適時協助解決各種相關問題，以防止執行弊端產生。

日前，也特別前往社勞機構「南港清潔隊」實地訪查，該清潔隊運用社勞人力協助清疏市區內水溝、箱涵等排水設施，確保水溝暢通，以利渠道宣洩，保持水流順暢，防範颱風來襲或豪大雨，因瞬間強降雨造成市區積水、淹水情事，避免造成民眾財產損失及生命安全。

尤其最近恰逢颱風過後，社會勞動人也協助清潔隊清運傾倒路樹及垃圾，他們認真且辛苦的執行社會勞動，幫助迅速恢復市容，付出勞力回饋社會。

士檢訪查團隊在陸續訪視過程中除關懷及勉勵社會勞動人的認真與辛勞外，也感謝社勞機關(構)協力，並提醒社會勞動人應確實遵守履行易服社會勞動應行注意及遵守事項等規範；另請社勞機關(構)應依職業安全衛生法等規定， 加強工作環境之安全設施，善盡督導之責，防止社會勞動人於工作時發生職業災害，經由資源共享互助合作，擴大易服社會 勞動制度之效益，共創三贏的局面。

顏檢察長則表示，希冀藉由勞動、服務過程，讓社會勞動人感同身受第一線服勤人員的辛勞，也學習團隊互助精神及人際友善互動，透過公益付出，自我省思及回饋社會，且將持續落實交互督導查核，貫徹易服社會勞動執行，據以擴大司法保護成效，徹底發揮社會勞動制度正向價值。