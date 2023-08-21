18歲護專女淪車手！女醫加投資群慘遭騙70萬...她甜美無害長相曝

▲就讀台南知名護校黃姓女學生淪車手，坐高鐵到台北向被害人取款。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市士林警分局文林派出所日前接獲1名女醫師報案，慌張指出「加入投資理財群組」陸續面交70餘萬元，經警分析告知「這是詐騙」，她才恍然大悟，透過警方協助約定再次約對方面交，當場查獲年僅18歲黃姓女車手，身上並查扣120萬元及假工作證員編「0987」等證物，全案依詐欺等罪移送士林地檢署偵辦。

年約50多歲李姓女醫師日前赴派出所報案指出，在臉書社團加入投資理財群組，陸續面交70餘萬元現金，後來越想越不對勁，經警協助以「加碼投資」再次約出詐團在轄區超商面交，豈料竟查獲1名長相清純女車手，身上更查扣120萬現金、手機及假冒「野村營業員」工作證，且證上員編還以數字0987諧音「你很白痴（台語）」偷揶揄被害人。

▲18歲黃姓女車手假工作證上顯示員工編號「0987」，諧音台語「你很白癡」。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方經查，發現該名黃姓女學生年僅18歲，就讀台南知名某護校，正值大一新生入學年紀，當日面交則是從台南搭乘高鐵先到北市松山區面交取款，後於士林區取款方慘遭查獲；警也從她手機發現，取款紀錄頻繁，且地點還有外島澎湖、金門等地。

▲留著長捲髮長相清秀的黃姓女學生，令人難以想像竟是詐騙集團車手。（圖／記者黃宥寧翻攝）

黃姓女學生落網後無辜向警說「我是第一次，只是想賺錢」，因此才會做起車手，同時更透露月薪只有35000元，警方認她日前才滿18歲，研判可能從未成年就被吸收成詐團成員，除積極向上朔源外，也依詐欺、洗錢等罪移送士林地檢署偵辦。

對此，士林警分局分局長黃水願高度重視青春專案及打詐工作，戮力保護莘莘學子以防受到詐騙集團利用吸收從事不法行為，且在此次青春專案迄今共計查獲詐欺案76件、犯嫌88人（成年犯嫌計73人，非行少年計15人），有效遏止詐團囂張氣焰；另持續加強宣導量能，提升識詐工作面向廣度，守護市民朋友之財產安全。