馬祖海巡參謀主任狂A罐頭「連前妻都收到」　最愛鮪魚和紅燒扣肉　

記者黃宥寧／台北報導

貪小失大！時任馬祖岸巡總隊參謀主任林佑柏，夥同下屬侵占隊上罐頭，更以偷天換日換紙箱掩飾後運回台，請潘、鄭姓友人協助送到指定處，更做「星號」分贓，還不忘將「A來的」罐頭分給前妻。檢方經縝密調查，發現林等人共侵占64箱罐頭，當中有鮪魚、廣達紅燒牛肉、黑八寶等數種美味罐頭，士林地檢署今（18日）偵結依法起訴。

檢方起訴指出，林2021年9月1日起為海巡署金馬澎分署第一O岸巡隊中校參謀主任，襄助該隊隊長及副隊長統合及指揮全般事宜，該隊受固定配發的副食罐頭具有管領支配力，曾姓少校後勤官則負責管理副食罐頭等後勤裝備等，張姓巡隊女上士則負責辦理伙食團辦伙等相關業務，曾姓巡隊女上士負責隊上開伙食團辦伙等，余姓岸巡隊士官長則是協辦管理副食罐頭等後勤裝備等。

▼前馬祖岸巡總隊參謀主任林柏佑上手、腳銬狼狽下囚車。（圖／記者黃宥寧攝）

2021年12月曾姓少校後勤官向林說「配發的部分罐頭有剩餘存量過多情形」，貪小利的林於是指示下屬，從保管副食罐頭的庫房（隊上通稱「報廢庫房」）中，撿選罐頭混進非罐頭紙箱內，但因罐頭數量多，曾姓少校經林的同意，找來張姓女上士一起打包裝箱，並在紙箱上貼「鄭先生0917XXXX」等字樣白紙；張姓女上士見有免費罐頭，也請求林將部分罐頭運回台灣給親友吃，林也「大方」同意。

2922年1月至4月30日，林陸續指示下屬打包裝箱後，以公務貨車載到福澳港碼頭，放上「台馬之星」轉運到基隆港，再由林的鄭、潘姓友人收受後，將有「星星符號」的，載往張姓女上士指定的住處，其他則送到林住處及其不知情前妻住家，鄭、潘更朋分竊來的罐頭。

▲（左）前海巡署馬祖岸巡總隊參謀主任林佑柏與張姓女上士（右）上手、腳銬下囚車。（圖／記者黃宥寧攝）

全案因岸巡人員發現紙箱上貼「鄭先生收」、「呂先生」收的紙箱，發現裡面並非林男說的書本而是罐頭，因此向上檢舉。

林廉詢、偵訊時承認知悉罐頭不得贈與他人，並認有指示下屬載運罐頭及通知友人收受，曾姓少校後勤官也承認，有將要偷運回台的罐頭，推放在報廢庫房內棧板上，紙箱也換成連江地區統一超商字樣裝箱；張姓女上士也認有以LINE通知胞姊收受「玉米48、土豆麵筋48、紅燒扣肉48、紅燒牛肉39、鮪魚57、鯖魚48、花生湯48、黑八寶35」等罐頭數量對話訊息。

檢方認，林男等人侵占64箱國軍罐頭，犯罪所得為5萬多元，依貪污治罪條例侵占公用財物罪；鄭、潘姓友人依收受及搬運贓物罪嫌起訴，同時審酌林男等人於偵查中自白犯行，主動繳回犯罪所得，各次犯行金額均在5萬元以下，建請法院依貪污治罪條例規定減刑。

至於扣押的飯友牌大土豆麵筋罐頭、東和好媽媽番茄汁鯖魚罐頭、福隆牛奶花生罐頭、東和好媽媽鮮撈鮪魚罐頭、廣達香紅燒扣肉罐頭、廣達香辣紅燒牛肉罐頭、飯友牌甜玉米粒罐頭等宣告沒收。

對此，海委會海巡署金馬澎分署回應指出，本案為海巡署接獲檢舉後主動查察，並移送廉政署偵辦，目前仍遭羈押之前林姓中校、張姓上士等2人，已依陸海空軍軍官士官任職條例、陸海空軍軍官士官服役條例，於今年7月21日核予免職及停役處分；其餘涉案人員均全部調整為非主管職務，並追究相關人員考監不周責任。