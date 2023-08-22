詐建商2.65億！前特偵組檢察官與子聯手　誆投資澳洲土地騙很大

▲前特偵組檢察官張進豐(右2)與兒子張庭耀(右3)共同出席澳洲Everland公司開幕。（資料照／翻攝公司網站）

記者劉昌松／台北報導

前特偵組檢察官張進豐轉職擔任律師後，竟和兒子張庭耀聯手，詐騙建商可合資到澳洲購買土地出租，接著又佯稱土地可改為商辦用途，急需增資，前後3度製作假的匯款單據，向台灣建商詐騙澳幣1325萬元(新台幣2億6500萬元)，直到建商到澳洲實際查訪發現受騙提告，台北地檢署22日依詐欺取財、偽造私文書等罪起訴張進豐、張庭耀父子兩人。

張進豐曾任台北、桃園地檢署重案黑金檢察官，並在特偵組任職期間擔任發言人，偵辦過包括前總統陳水扁任內的二次金改弊案、四大基金炒股案、林益世設貪案、劉泰英貪瀆案，中國三鹿毒奶粉案、警察特考洩題案，是辦案經驗豐富的刑案檢察官，2016轉任律師後也接辦不少知名刑事案件的辯護工作。

根據起訴書，張進豐卸下公職後，擔任澳洲房地產公司Everland集團總裁，兒子張庭耀則擔任集團負責人，長期在澳洲處理公司事務，2018年間，張進豐邀請李力建設公司負責人等人，在台北市松山區的海峽會餐廳餐敘。

▲張進豐因涉嫌詐欺案遭檢調約談後，獲150萬元交保 。（資料照／記者劉昌松攝）

席間，由張庭耀向建商佯稱，看中澳洲墨爾本的「Latrobe Street」一筆2850平方公尺的土地，極具開發價值，邀約建商和張家父子各出資一半，共同合夥開發，建商因此受騙，匯款澳幣600萬元(新台幣1億2000萬)到Latrobe公司的澳洲聯邦銀行帳戶，款項隨即被張庭耀提領挪用，張進豐和張庭耀再偽造銀行往來明細，讓建商相信，張家父子也已經出資相同金額完成購地準備。

2018年8月9日，張進豐再次邀約建商到台北市信義區君悅酒店餐敘，張家父子明知先前收的錢根本沒有拿去買土地，卻佯稱現在土地已經出租給澳洲聯邦警察局，後續開發還需要再各出資，建商再次上當匯入尾款澳幣425萬元(新台幣8500萬元)。

2019年1月23日，張進豐用LINE電話通知建商，聲稱土地改為商辦用途，要盡速增資，為取信建商，張是父子又造假支出明細、土地買賣合約、帳戶往來明細，誘使建商再匯款澳幣250萬、50萬(合計新台幣6000萬元)。

直到2019年6月間，建商女兒到澳洲直接向聯邦銀行調閱Latrobe的帳戶明細，才知道這筆土地早在2018年9月3日，由澳洲墨爾本開發商Mirvac買下，Latrobe根本沒有取得土地，建商始知受騙提告。

檢察官調查認為，張建豐和張庭耀父子是詐欺取財、偽造私文書的共犯，將2人一併提起公訴外，也已經向法院查扣張庭耀在台灣的銀行帳戶內金額，請法院在未來宣判時，一併宣告沒收所有犯罪所得2億6500萬元。