「柯文哲最可怕！」　王世堅：民進黨最大的對手永遠要設定是他

▲王世堅評論柯文哲民調下滑。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選打得火熱，在三腳督態勢中，先前躍居第二的民眾黨參選人柯文哲在近期的民調中開始呈現下滑趨勢，被視為頭號「柯黑」的民進黨台北市議員王世堅則認為，「民進黨最大的對手，永遠都要設定是柯文哲」，儘管柯文哲愛亂講話、發言無厘頭，但多數的民眾還是認為柯文哲比國民黨參選人侯友宜更適合當總統。

王世堅22日在節目《新聞給問嗎》中指出，有好幾家民調都做出柯文哲民調下滑的結果，以科學分析確實是往下掉了，但也不可否認，根據在地方蒐集到的訊息，還是有很多民眾支持柯文哲遠高於侯友宜。他分析，雖然柯文哲講話嘻嘻哈哈、吊兒啷噹、發言無厘頭，但侯跟柯比，多數民眾還是認為柯文哲比侯友宜更適合當總統。

針對柯文哲民調下滑是否有做錯什麼，王世堅認為，「沒有耶，柯文哲就是繼續做他自己」，所以柯文哲現在的民調下滑是合乎情理、意料之內，他舉例，柯文哲不是第一天仇女，從過去的發言就充斥仇女言論，只是剛好因為716遊行被放大檢視，尤其前陣子MeToo事件延燒。

但王世堅也直言，「我一直覺得柯文哲是最可怕、最值得觀察的一位」，因為柯文哲的爆發力很強，柯文哲表面上不假思索的發言，但其實都經過精心設計，所以柯文哲突發奇想的無厘頭發言可能又會使支持度飆升，也是可預期的，「柯文哲不會就這樣的，他耐不住寂寞。」

王世堅表示，柯文哲一定會另起爐灶、重整旗鼓，所以他一直提醒民進黨，最大的對手永遠要設定是柯文哲，因為柯文哲往往可以憑空捏造出很多空戰議題，這些議題又會冷不防的打過來，且柯文哲某種程度也代表社會中期盼改革的聲音，「柯文哲的胡言亂語，剛好就切合年輕人希望改革的聲音。」