撞安全島烏龜翻！酒駕男開名車送妙齡女糗大　她進醫院還要挨罰

記者鄧木卿／台中報導

台中市26歲林姓男子昨晚和友人在夜店喝通宵，21日凌晨近6點時開著價格約200萬凌志LEXUS 250名車，先護送23歲劉姓女子回家，不料途中自撞安全島翻車，林男酒測時數值都還沒出來就說「主動送地檢好了」，一付識相的樣子，而劉女則因酒駕連坐法，開罰6000元至15000元。

▲凌志男酒駕護送妙齡女翻車，霸氣說直接送地檢好了，同車女子遭連坐處分。（圖／民眾提供，下同）

林男家在水湳，劉女住旅順路，大夥在夜店暢飲喝到凌晨才解散，林男以順路為由，開車護送劉女回家，車開到崇德路、大連路口時，因為車子不斷跨越雙黃線，經警方攔查不停，林男心虛加速逃逸，竟自撞安全島，造成車輛翻覆，林男與劉女身體擦挫傷，劉女送醫救治。

林男接受酒測值前，右手還流著血，眼鏡也撞歪了，他配合的大力吹氣，酒測值都還沒顯示，他就說「待會要送地檢嗎」？警方回說要看結果，結果林男不等數值多少，主動就說「直接送地檢好了」，一付很有經驗的樣子，最後酒測值0.49mg/l，果然依公共危險罪嫌移送地檢。

劉女雖然因翻車受傷，但依道交條例第35條第8項規定，駕駛酒測值超過0.25mg/l，同車乘客處6000元至15000元罰鍰，也就是連坐法。

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