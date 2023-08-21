　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

醉撞太魯閣…列車受損卡半路！　害370旅客「懸空接駁」畫面曝

記者王兆麟、戴若涵／花蓮報導

台鐵景美=北埔間佳民村平交道，21日清晨發生闖鐵軌事件。一輛轎車行經該處時，不顧柵欄已經放下，竟直直朝列車第4節車廂猛撞，所幸駕駛僅受輕傷，車廂內乘客無人受傷。警方經酒測發現，駕駛酒測值0.3，後續將依公共危險罪偵辦，該列次太魯閣號車損狀況曝光！

▲太魯閣遭酒駕轎車猛撞。（圖／民眾提供，下同）

▲太魯閣21日上午遭酒駕轎車猛撞，台鐵派出普悠瑪接駁370名旅客。（圖／民眾提供，下同）

▲太魯閣遭酒駕轎車猛撞。（圖／民眾提供，下同）

台鐵說明，21日清晨6時44分於景美=北埔間佳民村平交道(K72+689)，由台東開往樹林的401次太魯閣號通過平交道時，駕駛聽到有異音，停車查看發現轎車侵入路線，從側邊第4車撞擊401次隨即通知路警、鐵路局相關單位及救護車處理。

▲太魯閣遭酒駕轎車猛撞，撞擊瞬間畫面。（圖／記者爆料網）

▲太魯閣遭酒駕轎車猛撞，撞擊瞬間畫面。（圖／記者爆料網）

透過撞擊影片可發現，白色轎車駕駛直直朝列車衝去，猛力撞上車廂後，車體水平在路面上打轉，導致車頭、車尾全毀，車牌不知噴到何處去。

警消獲報到場，將受有輕傷的轎車駕駛送醫，經酒測後發現，該駕駛酒測值為0.3，明顯酒駕，後續將依公共危險罪偵辦；至於該列車上乘客則無人傷亡。

▲太魯閣遭酒駕轎車猛撞。（圖／民眾提供，下同）

▲太魯閣車損狀況。（圖／民眾提供，下同）

事件發生後，台鐵以東正線單線雙向行車，並公告到宜蘭班次將會延誤113分鐘，派遣401A次普悠瑪於上午7時40分，由花蓮站開出至現場接駁旅客，現場370名旅客於上午8時45分接駁完畢，至於挨撞的太魯閣號車體受有擦傷，供水裝置遭撞掉。

▲太魯閣遭酒駕轎車猛撞。（圖／民眾提供，下同）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

ET快訊
LIVE／侵犯女童拍百片惡男跳窗亡　醉撞太魯閣！撞擊瞬間曝光
快訊／竹縣政府前　驚見大天坑！
超辣女醫辣照勸世別當「猴子」！　自曝：撲街幾次
好市多「超神美食」回歸！　一票暴動：好久沒看到
賴清德支持度4成3「太離譜」　他抓疑點：抽樣失真還是策略性民
太魯閣號被撞！　370旅客「懸空接駁」畫面曝
一週「激戰前後任」懷孕！　她急問「誰的」醫解答

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

掏空公司3億「投資美光」慘賠　董座夫妻做假帳騙股東被起訴

快訊／新竹縣政府前驚見天坑！瓦斯管線破裂　緊急封閉道路

騙很大！代操盤選股「穩賺不賠」　花蓮婦急滙30萬遭警攔阻

賓士女路口失控！撞待轉車再逆撞害4傷　釀禍驚喊：我都不知道

債務協商被控「隱匿百萬債權」　她一疏失險面臨3年牢獄之災

高雄單車男路口違停遭攔查　被通緝身分曝！拒上銬遭壓制

踢斷肋骨、脾臟破裂！高雄監獄虐死囚犯案　一人獲輕判定讞

便當盒、推車遭竊！知名二手商店員工怒報警　拾荒婦喊冤

吃醋前女友有人追　他放「刻名神主牌＋腳尾飯」詛咒！下場GG

苗栗休旅車追撞機車　被抓包了...駕駛、騎士都酒駕！

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

57歲明星虎鯨剛退休就病逝　他搭直升機揭水族館醜陋真相

李玟學員爆《好聲音》設局陰謀！　她曝「全是黑幕」：導演太惡毒

萌娃從害怕溫泉魚到放開玩　老闆耐心引導網笑：園長？

陳奕迅揭《好聲音》不公內幕　有選手唱2次「導演叫我按一下」

雨中遊行怒吼「還路於民」　余爸爸：老天在為我們哭泣

理想混蛋合唱洪佩瑜《踮起腳尖愛》　雞丁遭虧「換主唱」：我先走了XD

高雄男載女網友車禍後丟包　一查竟是「12條通」通緝犯

掏空公司3億「投資美光」慘賠　董座夫妻做假帳騙股東被起訴

快訊／新竹縣政府前驚見天坑！瓦斯管線破裂　緊急封閉道路

騙很大！代操盤選股「穩賺不賠」　花蓮婦急滙30萬遭警攔阻

賓士女路口失控！撞待轉車再逆撞害4傷　釀禍驚喊：我都不知道

債務協商被控「隱匿百萬債權」　她一疏失險面臨3年牢獄之災

高雄單車男路口違停遭攔查　被通緝身分曝！拒上銬遭壓制

踢斷肋骨、脾臟破裂！高雄監獄虐死囚犯案　一人獲輕判定讞

便當盒、推車遭竊！知名二手商店員工怒報警　拾荒婦喊冤

吃醋前女友有人追　他放「刻名神主牌＋腳尾飯」詛咒！下場GG

苗栗休旅車追撞機車　被抓包了...駕駛、騎士都酒駕！

英國研究：每晚睡不到5小時　死亡風險恐增25%

掏空公司3億「投資美光」慘賠　董座夫妻做假帳騙股東被起訴

爸爸離世1年…生前愛貓聽熟悉聲「激動尋找他」　下秒動作惹鼻酸

美韓今起投入「自由之盾」聯合軍演　金正恩視察艦隊發射巡弋飛彈

同框賴清德後急喊「國民黨要加油」　陳錦祥：他選情很穩

狂咬Q彈西谷米、滑順布丁！　夏天限定「木瓜牛乳手搖杯」開喝了

墾丁最新打卡點！摩洛哥風粉色甜點店、隔壁就有沙灘秘境能玩踏浪

李玟腳痛到走不動…節目譏諷狂催：快點！　學員淚爆4惡行：毫無同情心

第6代「HONDA CR-V」撞測奪5星好評！ASEAN NCAP送測成績出爐

快訊／新竹縣政府前驚見天坑！瓦斯管線破裂　緊急封閉道路

社會熱門新聞

涉侵犯國小女童　男開南大學畏罪墜樓亡

營建署高官內幕　廠商買24歲女藝術家陪睡

2日籍正妹自由行弄丟錢包！帥警掏1萬借了

參加「還路於民」遊行遭酸爆　余爸爸怒了

開南大學驚傳墜樓　男見警上門4樓摔落亡

男上課遇警跳窗墜4樓亡　開南大學回應了

西勢美夜生活曝光　老司機：CP值蠻高

醉撞太魯閣　害370旅客「懸空接駁」畫面曝

女助理嗲聲猛攻　竹科供應商慘賠3千萬

女醫遇投資遭詐70萬　18歲護校女車手曝光

用蝦皮！　竟吃上「洗錢、詐欺」官司

人妻幫總監「半套+全套」破50次　尪怒控性侵結局曝

快訊／轎車撞太魯閣號「車頭全爛」！

快訊／台南中西區民宅火警！濃煙漫天　警消急灌救

更多熱門

相關新聞

酒駕男拒測狂奔400公尺被壓制　3違規代價大

酒駕男拒測狂奔400公尺被壓制　3違規代價大

台中市34歲鄭姓男子日前晚間11點騎機車騎上人行道，警方攔下他時聞聞濃濃酒味，鄭男下車後直看手機，遲遲不表明身份，突然拔腿狂奔，員警隨即追逐，追了400公尺抓到人，警方訊問後，依拒測、無照駕駛、行駛人行道等3項違規行為，最高可罰近20萬元。

女醫遇投資遭詐70萬　18歲護校女車手曝光

女醫遇投資遭詐70萬　18歲護校女車手曝光

醉男見警自撞大翻車　23歲女乘客超狼狽

醉男見警自撞大翻車　23歲女乘客超狼狽

快訊／畫面曝光！轎車撞上太魯閣號

快訊／畫面曝光！轎車撞上太魯閣號

快訊／轎車撞太魯閣號「車頭全爛」！

快訊／轎車撞太魯閣號「車頭全爛」！

關鍵字：

酒駕太魯閣車損台鐵接駁花蓮平交道柵欄影音

讀者迴響

熱門新聞

《櫻桃小丸子》濱崎陳屍家中！

257人中獎不領1000萬　4張發票將到期

開第一槍！陸電台宣布：永不合作《中國好聲音》

兒童節目主持「小黃後座喇妹」畫面瘋傳！　認了是本人

電子大廠超時工作、沒加班費　新北重罰

長瀨昆妮穿死庫水　抬腿辣翻7千人

大蛇丸點閱掉8成　謙虛2點回網評

涉侵犯國小女童　男開南大學畏罪墜樓亡

「側躺才睡得著」網爆共鳴！專家親揭2原因

妹子洗澡越來越臭「蓮蓬頭都是大便」

陌生男突搭話「快去醫院」！她到院才知被救一命

陸男游12公里　上岸報警：我投奔自由

被懷疑霸凌李玟！《好聲音》副導遭起底

全聯「七夕神物」上架！顧客試吃讚翻

林俊傑開唱「遭雷射筆直射」右眼炸紅！

更多

最夯影音

更多
避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞
師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

57歲明星虎鯨剛退休就病逝　他搭直升機揭水族館醜陋真相

57歲明星虎鯨剛退休就病逝　他搭直升機揭水族館醜陋真相

李玟學員爆《好聲音》設局陰謀！　她曝「全是黑幕」：導演太惡毒

李玟學員爆《好聲音》設局陰謀！　她曝「全是黑幕」：導演太惡毒

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面