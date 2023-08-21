醉撞太魯閣…列車受損卡半路！　害370旅客「懸空接駁」畫面曝

記者王兆麟、戴若涵／花蓮報導

台鐵景美=北埔間佳民村平交道，21日清晨發生闖鐵軌事件。一輛轎車行經該處時，不顧柵欄已經放下，竟直直朝列車第4節車廂猛撞，所幸駕駛僅受輕傷，車廂內乘客無人受傷。警方經酒測發現，駕駛酒測值0.3，後續將依公共危險罪偵辦，該列次太魯閣號車損狀況曝光！

▲太魯閣21日上午遭酒駕轎車猛撞，台鐵派出普悠瑪接駁370名旅客。（圖／民眾提供，下同）

台鐵說明，21日清晨6時44分於景美=北埔間佳民村平交道(K72+689)，由台東開往樹林的401次太魯閣號通過平交道時，駕駛聽到有異音，停車查看發現轎車侵入路線，從側邊第4車撞擊401次隨即通知路警、鐵路局相關單位及救護車處理。

▲太魯閣遭酒駕轎車猛撞，撞擊瞬間畫面。（圖／記者爆料網）

透過撞擊影片可發現，白色轎車駕駛直直朝列車衝去，猛力撞上車廂後，車體水平在路面上打轉，導致車頭、車尾全毀，車牌不知噴到何處去。

警消獲報到場，將受有輕傷的轎車駕駛送醫，經酒測後發現，該駕駛酒測值為0.3，明顯酒駕，後續將依公共危險罪偵辦；至於該列車上乘客則無人傷亡。

▲太魯閣車損狀況。（圖／民眾提供，下同）

事件發生後，台鐵以東正線單線雙向行車，並公告到宜蘭班次將會延誤113分鐘，派遣401A次普悠瑪於上午7時40分，由花蓮站開出至現場接駁旅客，現場370名旅客於上午8時45分接駁完畢，至於挨撞的太魯閣號車體受有擦傷，供水裝置遭撞掉。

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