台南市公共自行車2.0突破100萬人次　車輛站點持續增加

▲台南市公共自行車YouBike 2.0，自2023年2月上線服務深受市民朋友及旅客喜愛，21日使用人次正式突破100萬。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市公共自行車YouBike 2.0，自2023年2月上線服務深受市民朋友及旅客喜愛，21日使用人次正式突破100萬，而第100萬人次及前後各2位幸運兒，更可獲得YouBike精美禮品一份。

交通局亦在暑假期間持續新增站點與投入車輛，市長黃偉哲表示，歡迎大家在暑假期間多多使用YouBike遊台南，即將到來的9月份及10月份逢中秋、雙十連假以及112年全國運動會在台南，也歡迎到台南賞月、遊覽及觀賞賽事。市民朋友使用台南市推出的公共運輸月票方案，也可享有前30分鐘免費的優惠。

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交通局長王銘德表示，目前仍持續會勘台南市YouBike 2.0的設站地點，目前設站總數已達到252站，YouBike 2.0車輛也已達到2500輛，廣受好評的YouBike 2.0E電輔車已全數投入，總數達500輛，交通局也將持續依黃偉哲市長的要求，加速擴增YouBike 2.0站點，擴大服務量能。

近期增加的站點計有善化區3處，為小新國小、LM蓮潭公園及南科車站(東側)；永康區3處為大灣國小、鹽行國中(平道二路)及大橋車站(北側)；東區2處為慈幼工商及裕華公園；中西區1處為湖美公園；安平區1處為安平國中；仁德區1處為仁德車站；北區1處為北園公園，以滿足市民之期待。

交通局長王銘德表示，站點增加也讓借還車更方便，歡迎大家踴躍使用YouBike漫遊府城，交通局與微笑單車團隊亦持續辦理各生活圈的設站會勘，後續也將繼續增設各區站點，於年底達成設站300站目標，敬請大家期待。

想得知台南YouBike 2.0的站點資訊，可至微笑單車官方網站或下載官方APP(YouBike 2.0)查詢，有關台南市公共自行車的建置情形，也可持續關注「運轉台南好交通」臉書粉絲專頁。而在使用上有任何的問題，也可上YouBike官網(https://www.youbike.com.tw/region/tainan/)查詢或撥打24小時客服專線(06-3009966)，將有專人服務。