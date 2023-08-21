　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET民調／2024影響兩岸「走向戰爭或和平」　54.6％認同

▲▼《ETtoday新聞雲》公布2024總統大選最新民調。（圖／ETtoday民調雲）

▲《ETtoday新聞雲》公布2024總統大選最新民調。（圖／ETtoday民調雲，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

兩岸議題是總統大選各陣營攻防主軸，《ETtoday民調雲》今（21日）公布最新民調，結果顯示，高達54.6％民眾認同此次選舉結果將影響兩岸關係走向和平或是面臨戰爭，僅37.9%民眾表示不認同；對於是否支持2024年政黨輪替，改由其他政黨執政，有62％民眾表示支持，28.3%民眾表示不支持。

民調結果顯示，對於是否認同2024總統大選結果將影響兩岸關係和平或戰爭，表示非常認同者佔32.6%、還算認同22.0%、不太認同22.4%、非常不認同15.5%，另有7.4%表示不知道或沒意見。

自2016年起，民進黨執政已7年多時間，根據民調結果，對於是否支持政黨輪替，51.5%民眾表示非常支持、10.5%還算支持、不太支持9.4%、18.9%非常不支持，另有9.7%表示不知道或沒意見。

▲▼《ETtoday新聞雲》公布2024總統大選最新民調。（圖／ETtoday民調雲）

在能源政策方面，根據調查，當被詢問「如果台灣真的缺電，在做好核安及核廢料妥善處理的前提下，是否贊成核一、核二、核三延役、安全重啟核四」，表示非常贊成者佔42.9%、還算贊成21.6%、不太贊成13.5%、非常不贊成12.5%，另有9.5%表示不知道或沒意見。總體而言，超過6成民眾贊成「核一、核二、核三延役、安全重啟核四」。

▲▼《ETtoday新聞雲》公布2024總統大選最新民調。（圖／ETtoday民調雲）

在財政紀律方面，審計部公布近年政府未償還債務為新台幣5兆6997億元，蔡英文政府強調上任後國家債務淨增加4350億元，但在野黨認為債務計算應加入13項特別預算中需舉借的2.2兆元，對此，執政黨則回應「特別預算舉債不等於國債」。不過，根據民調結果，有57.2%民眾表示不認同「特別預算舉債不等於國債」的說法，其中非常不認同38.0%、不太認同19.2%，只有27.7%民眾表示認同，其中非常認同13.8%、還算認同13.9%，另有15.1%表示不知道或沒意見。

▲▼《ETtoday新聞雲》公布2024總統大選最新民調。（圖／ETtoday民調雲）

最後，針對近日民眾黨籍的新竹市長高虹安因立委期間涉嫌詐領助理費，遭檢方起訴，引發各界高度關注，根據調查，對於此事件是否會對民眾黨總統參選人柯文哲有不利的影響，表示非常不利佔15.6%、不太有利30.8%、沒有影響30.1％、還算有利5.4%、非常有利4.3%，另有13.7%表示不知道或沒意見。總體而言，高達46.4%民眾認為此案不利柯文哲選情，只有9.7%認為對柯文哲選情有利。

▲▼《ETtoday新聞雲》公布2024總統大選最新民調。（圖／ETtoday民調雲）

本次民調由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2023年8月18日至8月20日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查。回收有效樣本數為1207份，抽樣誤差在95%信心水準下，為±2.82%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部112年7月底人口統計資料與111年12月底現住人口教育程度，進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

ET快訊
北市高中職、國中生　寒假「晚1周才放」
男友嫌穿太露「扯開上衣」　她胸部被看光！一票看完喊：太可怕
快訊／福島核廢水排放時間出爐！　日媒：最快24日起排放
國中畢業二女兒Lily下廚　「5餐廳級料理」手藝超狂！小S嚇
獨／大貓偷拍淫狼墜樓亡！　昔受害者發聲
快訊／瑞芳警副分局長爬山未歸　遺體尋獲
ET民調／侯友宜支持度25.6%超車柯文哲　賴清德下滑0.2
「全台最難預約」牛肉麵店9／23復活！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

ET民調／2024影響兩岸「走向戰爭或和平」　54.6％認同

ET民調／侯友宜支持度25.6%超車柯文哲　賴清德下滑0.2個百分點

賴勁麟辭雲豹董座替選情止血？　他批：那台灣能源未來誰來止血

快訊／蔡英文最後總預算　2400字「8年施政成績畢業感言」全文

瓜地馬拉「親中派」當選總統　外交部祝賀：展現民主成就

砸13億打詐包括整修場地？　打詐辦：升級偵查科技設備

賴勁麟辭雲豹董座將提告護名譽　藍黨團稱尊重：是為民提質疑

賴勁麟請辭雲豹董事長　他評：完全沒有更清白

賴勁麟辭雲豹董事長　徐巧芯酸「父護女」：若未政黨輪替還會再回來

賴品妤嗆核電「重啟屁」燒到自己　他看賴勁麟請辭：好像懂了

萌娃從害怕溫泉魚到放開玩　老闆耐心引導網笑：園長？

師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

57歲明星虎鯨剛退休就病逝　他搭直升機揭水族館醜陋真相

雨中遊行怒吼「還路於民」　余爸爸：老天在為我們哭泣

李玟學員爆《好聲音》設局陰謀！　她曝「全是黑幕」：導演太惡毒

陳奕迅揭《好聲音》不公內幕　有選手唱2次「導演叫我按一下」

理想混蛋合唱洪佩瑜《踮起腳尖愛》　雞丁遭虧「換主唱」：我先走了XD

高雄男載女網友車禍後丟包　一查竟是「12條通」通緝犯

ET民調／2024影響兩岸「走向戰爭或和平」　54.6％認同

ET民調／侯友宜支持度25.6%超車柯文哲　賴清德下滑0.2個百分點

賴勁麟辭雲豹董座替選情止血？　他批：那台灣能源未來誰來止血

快訊／蔡英文最後總預算　2400字「8年施政成績畢業感言」全文

瓜地馬拉「親中派」當選總統　外交部祝賀：展現民主成就

砸13億打詐包括整修場地？　打詐辦：升級偵查科技設備

賴勁麟辭雲豹董座將提告護名譽　藍黨團稱尊重：是為民提質疑

賴勁麟請辭雲豹董事長　他評：完全沒有更清白

賴勁麟辭雲豹董事長　徐巧芯酸「父護女」：若未政黨輪替還會再回來

賴品妤嗆核電「重啟屁」燒到自己　他看賴勁麟請辭：好像懂了

世新大學虛實整合攝影棚　豐富教學場域活化學習

印尼IMG集團B輪融資5千萬美元　富士康成最大投資者

友達廠長驚傳猝逝　同仁臉書哀痛發文：「有事，我扛」成絕響

巴拿馬未來10天估8天有雨　但航商評估今年內旱象難解

農曆7月怕鬼？　專家揭好兄弟只有「巴掌大小」：祂們更怕你

獨／持刀匪囂張強劫金飾加工廠　逃逸路線「3工具+5斷點」曝光

配合113年全中運賽事　北市高中職、國中生寒假晚1周才放

視訊簽售到一半被掛斷！Somi特地私訊讓她講完　粉絲感動：怎能不愛

中信金代理董座　許舒博接任

快訊／福島核廢水排放時間出爐！　日媒：最快24日起排放

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

政治熱門新聞

賴品妤嗆核電燒到自己　他看賴勁麟請辭幫止血：好像懂了

日政壇第一人　同志議員來台登記結婚

賴清德支持度4成3創新高？　他抓民調有疑點

ET民調／侯友宜支持度25.6%超車柯文哲　賴清德下滑0.2個百分點

飛彈推進器驚傳墜海　國軍證實

影／軍罕釋銳鳶二型、騰雲大型無人機　升空緊盯解放軍

快訊／蔡英文最後總預算　2400字「8年施政成績畢業感言」全文

分析美麗島2024總統民調　吳子嘉：柯文哲本命區淪陷

侯友宜民調支持度13.6%　學者分析抽樣關鍵：侯應領先柯文哲

士林北投立委三腳督　侯漢廷加入戰局：投給我就是在野大團結

台灣民意民調：賴清德43.4%　柯文哲26.6%居次

民進黨：中華民國本來就主權獨立

最新民調支持度13.6%　侯友宜：堅定步伐往前走！一定勝選

柯支持度26.6％　陳智菡曝民調難升2原因

更多熱門

相關新聞

瓜地馬拉大選阿雷巴洛勝出 陸外交部：希望新政府做出正確決斷

瓜地馬拉大選阿雷巴洛勝出 陸外交部：希望新政府做出正確決斷

瓜地馬拉總統大選20日舉行決選，初步結果顯示，種子黨候選人阿雷巴洛（Bernardo Arévalo）勝選，以壓倒性優勢拿下59.1%得票率，擊敗得票率36%的前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres）。由於阿雷巴洛在選舉時曾透露，當選後希望能與大陸建立更緊密關係，引起外界關注。

郭台銘喊「媽祖是兩岸和平象徵」　她諷：看來解放軍不信媽祖

郭台銘喊「媽祖是兩岸和平象徵」　她諷：看來解放軍不信媽祖

大陸若喊卡ECFA！郭正亮點名「這些產業」恐失業

大陸若喊卡ECFA！郭正亮點名「這些產業」恐失業

解放軍新片自比「媽祖」守護台海

解放軍新片自比「媽祖」守護台海

台灣當歸深夜衝微博熱搜第一！對岸刷一排超興奮

台灣當歸深夜衝微博熱搜第一！對岸刷一排超興奮

關鍵字：

總統民調核能戰爭與和平兩岸

讀者迴響

熱門新聞

《櫻桃小丸子》濱崎陳屍家中！

涉侵犯國小女童　男開南大學畏罪墜樓亡

醉撞太魯閣　害370旅客「懸空接駁」畫面曝

《好聲音》潘瑋柏1避嫌「椅子卻自己轉了」

長瀨昆妮穿死庫水　抬腿辣翻7千人

快訊／29歲男遭夾爆頭！當場濺血慘死

257人中獎不領1000萬　4張發票將到期

女醫遇投資遭詐70萬　18歲護校女車手曝光

84萬正妹YouTuber驟逝！　死前一天還更新

開第一槍！陸電台宣布：永不合作《中國好聲音》

兒童節目主持「小黃後座喇妹」畫面瘋傳！　認了是本人

台歌手開第1槍「動怒檢舉《好聲音》」！

人妻幫總監「半套+全套」破50次　尪怒控性侵結局曝

大蛇丸點閱掉8成　謙虛2點回網評

三師全落榜！台女「最愛男友職業」Top3

更多

最夯影音

更多
萌娃從害怕溫泉魚到放開玩　老闆耐心引導網笑：園長？

萌娃從害怕溫泉魚到放開玩　老闆耐心引導網笑：園長？
師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

57歲明星虎鯨剛退休就病逝　他搭直升機揭水族館醜陋真相

57歲明星虎鯨剛退休就病逝　他搭直升機揭水族館醜陋真相

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面