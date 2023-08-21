ET民調／2024影響兩岸「走向戰爭或和平」　54.6％認同

▲《ETtoday新聞雲》公布2024總統大選最新民調。（圖／ETtoday民調雲，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

兩岸議題是總統大選各陣營攻防主軸，《ETtoday民調雲》今（21日）公布最新民調，結果顯示，高達54.6％民眾認同此次選舉結果將影響兩岸關係走向和平或是面臨戰爭，僅37.9%民眾表示不認同；對於是否支持2024年政黨輪替，改由其他政黨執政，有62％民眾表示支持，28.3%民眾表示不支持。

民調結果顯示，對於是否認同2024總統大選結果將影響兩岸關係和平或戰爭，表示非常認同者佔32.6%、還算認同22.0%、不太認同22.4%、非常不認同15.5%，另有7.4%表示不知道或沒意見。

自2016年起，民進黨執政已7年多時間，根據民調結果，對於是否支持政黨輪替，51.5%民眾表示非常支持、10.5%還算支持、不太支持9.4%、18.9%非常不支持，另有9.7%表示不知道或沒意見。

在能源政策方面，根據調查，當被詢問「如果台灣真的缺電，在做好核安及核廢料妥善處理的前提下，是否贊成核一、核二、核三延役、安全重啟核四」，表示非常贊成者佔42.9%、還算贊成21.6%、不太贊成13.5%、非常不贊成12.5%，另有9.5%表示不知道或沒意見。總體而言，超過6成民眾贊成「核一、核二、核三延役、安全重啟核四」。

在財政紀律方面，審計部公布近年政府未償還債務為新台幣5兆6997億元，蔡英文政府強調上任後國家債務淨增加4350億元，但在野黨認為債務計算應加入13項特別預算中需舉借的2.2兆元，對此，執政黨則回應「特別預算舉債不等於國債」。不過，根據民調結果，有57.2%民眾表示不認同「特別預算舉債不等於國債」的說法，其中非常不認同38.0%、不太認同19.2%，只有27.7%民眾表示認同，其中非常認同13.8%、還算認同13.9%，另有15.1%表示不知道或沒意見。

最後，針對近日民眾黨籍的新竹市長高虹安因立委期間涉嫌詐領助理費，遭檢方起訴，引發各界高度關注，根據調查，對於此事件是否會對民眾黨總統參選人柯文哲有不利的影響，表示非常不利佔15.6%、不太有利30.8%、沒有影響30.1％、還算有利5.4%、非常有利4.3%，另有13.7%表示不知道或沒意見。總體而言，高達46.4%民眾認為此案不利柯文哲選情，只有9.7%認為對柯文哲選情有利。

本次民調由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2023年8月18日至8月20日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查。回收有效樣本數為1207份，抽樣誤差在95%信心水準下，為±2.82%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部112年7月底人口統計資料與111年12月底現住人口教育程度，進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。