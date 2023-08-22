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徐耀昌退國民黨後傳擬選苗栗立委　朱立倫：我相信不會啦

▲朱立倫22日上午陪同國民黨立委參選人張智倫在中和廣濟宮參拜並受訪。（圖／記者許靖騏攝）

▲朱立倫22日上午陪同國民黨立委參選人張智倫在中和廣濟宮參拜並受訪。（圖／記者許靖騏攝）

記者蘇晏男／台北報導

苗栗縣前縣長徐耀昌今（22日）凌晨宣布退出國民黨後，傳出徐可能投入苗栗縣第二選區立委選舉，形成與國民黨參選人邱鎮軍、獲民進黨支持的無黨籍參選人曾玟學的「三腳督」。對此，國民黨主席朱立倫表示，「我相信不會啦」，黨內初選最後結果，大家支持的是邱鎮軍，而他也跟苗栗縣長鍾東錦、議長跟地方人士都談過，苗栗縣的兩席立委應該都相對穩定。

針對徐耀昌退出國民黨後，傳出可能參選苗栗縣第二選區立委，朱立倫22日上午在新北市中和廣濟宮參拜並受訪時表示，「我相信不會啦」，因為徐也參與黨內初選，最後結果大家支持的是邱鎮軍，而他也跟鍾東錦、議長跟地方人士都談過，苗栗縣的兩席立委應該都相對穩定，不管是邱或現任立委陳超明，相信大家都會團結一致。

對於鴻海董事長郭台銘回應徐耀昌退黨一事時，稱徐對國民黨是愛之深、責之切，朱立倫說，大家大我大一點、小我小一點，這中間如果只有自我或小我，一定沒有辦法走出大局，不要糾結在小我當中，大家共同努力、團結。

徐耀昌10日在「主流民意大聯盟」苗栗場替郭台銘站台喊出「下架國民黨」後，被黨中央的考紀會發函說明，當時就傳出徐並非口誤，而是不滿2022年苗栗縣長選舉，國民黨提名苗栗水利會前會長謝福弘，以及與邱鎮軍爭取國民黨2024苗栗第二選區立委提名時失利，黨中央卻未派重要人士來關切有關。

而徐耀昌22日凌晨的退出國民黨臉書文中，就直言他為了國民黨可以在苗栗永續執政、為了黨工有薪水可以安家，他苦心經營、努力募款，但黨中央卻為了少數人的私心，提名一個連名字都叫不出來的人（指謝福弘），無情斬斷數十年的同志情誼，「與如今2024總統大選情形有何不同？」

接著徐耀昌批國民黨跟侯友宜；徐說，「提一個連黨內同志都不認同的人，提一個在韓國瑜選總統時冷眼旁觀的人，提一個在百場公投中拋棄國民黨的人，提一個竊取黨的權力，卻不肯付出分毫的人，傷透基層支持者的心，斷送國民黨的前程」。

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