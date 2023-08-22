柯文哲告黨員外洩「黨代表當選名單」　北檢偵查結果出爐

▲民眾黨控告黨員涉非法取得、洩漏黨主席和黨代表當選名單，結果檢察官處分不起訴。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

台灣民眾黨控告秘書長前特助陳鶴齡，無故取得民眾黨第二屆黨主席及黨員代表當人名單，並在LINE群組上散布洩漏，涉嫌洩漏營業秘密、妨害電腦使用等罪，但台北地檢署認為，這份名單取得管道眾多，且黨務資料不具商業價值，不是《營業秘密法》保障內容，22日處分不起訴陳鶴齡。

民眾黨由黨主席柯文哲代表提告指控，陳鶴齡是台灣民眾黨的黨員，明知未公開的2022年「台灣民眾黨第二屆黨主席及黨員代表當選人名單」是黨內營業秘密，卻以不正方式取得後，未經民眾黨同意，就在同年12月14日中午，將名單的PDF檔傳送到LINE群「民眾黨黨員溝通平台」內。

民眾黨認為陳鶴齡此舉洩漏了黨的秘密，造成黨的損害，涉嫌違反《營業秘密法》、以及《刑法》無故取得他人電磁紀錄等罪。

檢察官調查指出，《營業秘密法》要保障的是具有商業價值的企業經營秘密，黨務文件內容並非法律所規範的，且根據陳鶴齡所辯，這份名單其實有多方管道可以取得，無證據可顯示陳鶴齡有任何妨害電腦使用，或非法取得、洩漏營業秘密等罪嫌，因此處分不起訴。