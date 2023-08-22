　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

柯文哲告黨員外洩「黨代表當選名單」　北檢偵查結果出爐

▲▼台灣民眾黨黨主席柯文哲出席行人零死亡推動聯盟於凱道舉辦還路於民大遊行。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨控告黨員涉非法取得、洩漏黨主席和黨代表當選名單，結果檢察官處分不起訴。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

台灣民眾黨控告秘書長前特助陳鶴齡，無故取得民眾黨第二屆黨主席及黨員代表當人名單，並在LINE群組上散布洩漏，涉嫌洩漏營業秘密、妨害電腦使用等罪，但台北地檢署認為，這份名單取得管道眾多，且黨務資料不具商業價值，不是《營業秘密法》保障內容，22日處分不起訴陳鶴齡。

民眾黨由黨主席柯文哲代表提告指控，陳鶴齡是台灣民眾黨的黨員，明知未公開的2022年「台灣民眾黨第二屆黨主席及黨員代表當選人名單」是黨內營業秘密，卻以不正方式取得後，未經民眾黨同意，就在同年12月14日中午，將名單的PDF檔傳送到LINE群「民眾黨黨員溝通平台」內。

民眾黨認為陳鶴齡此舉洩漏了黨的秘密，造成黨的損害，涉嫌違反《營業秘密法》、以及《刑法》無故取得他人電磁紀錄等罪。

檢察官調查指出，《營業秘密法》要保障的是具有商業價值的企業經營秘密，黨務文件內容並非法律所規範的，且根據陳鶴齡所辯，這份名單其實有多方管道可以取得，無證據可顯示陳鶴齡有任何妨害電腦使用，或非法取得、洩漏營業秘密等罪嫌，因此處分不起訴。

ET快訊
七夕小心分手！「全台12大情侶禁地」曝光
美女主播宣布懷孕！　甜靠老公曬超音波照
快訊／賴品妤怒了！　嗆「請去檢舉、告發」
3台灣女星老公都叫AKIRA　網羨：叫這名都娶到女神
LIVE／吳怡霈嫁了！老公也叫Akira 　七夕7大禁忌竟不
吳怡霈結婚　日本老公AKIRA身分起底！
26歲男遭堆高機擠死！　卡在鐵柱上
國台辦主任：兩岸面臨「和與戰、繁與衰」的選擇
北市「國高中職晚1周放寒假」　家長跳腳：機票已經買好了
身分證秀出來！「這年出生」免費喝手搖飲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化BMW停斑馬線1小時...旁邊就有停車場　警方回應了

開庭前狂罵「法警都是狗」還拒上手銬　5罪前科男這下慘了

採茶車司機酒駕被吊照送辦　8名採茶婦慘了！連坐最高罰12萬

台東保養廠半夜被開BB槍！貨車玻璃全碎　壯男落網動機待查

論文門案彭文正告法官求償200萬　二審再敗訴

台中男半夜走進海裡消失！警見他「全黑海域漂浮中」跳下救人

嘉義肉品加工廠奪命意外！26歲男遭堆高機猛擠　「胸背瘀青」慘死

看皮膚科被醫師說「你懂那最好」　怒刷一星負評挨告

老公狂查Google翻譯　妻「捉姦意外抓包買春」怒討百萬

柯文哲告黨員外洩「黨代表當選名單」　北檢偵查結果出爐

孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

林俊傑上海開唱「遭雷射筆攻擊」！　對Angelababy飆《可惜沒如果》

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

劉俊豪涉髒話辱罵前女友母親　被告！富邦：依隊內規定辦理

7歲童牽3歲妹報案「她爸不見」　2父急衝派出所...見女兒在看魚

坤達忘記七夕！曾送NG禮物　5位數包寵柯佳嬿「她滿挑的XD」

爸接兒子放學突下豪雨　淋雨衝回家：要禿頭XD

彰化BMW停斑馬線1小時...旁邊就有停車場　警方回應了

開庭前狂罵「法警都是狗」還拒上手銬　5罪前科男這下慘了

採茶車司機酒駕被吊照送辦　8名採茶婦慘了！連坐最高罰12萬

台東保養廠半夜被開BB槍！貨車玻璃全碎　壯男落網動機待查

論文門案彭文正告法官求償200萬　二審再敗訴

台中男半夜走進海裡消失！警見他「全黑海域漂浮中」跳下救人

嘉義肉品加工廠奪命意外！26歲男遭堆高機猛擠　「胸背瘀青」慘死

看皮膚科被醫師說「你懂那最好」　怒刷一星負評挨告

老公狂查Google翻譯　妻「捉姦意外抓包買春」怒討百萬

柯文哲告黨員外洩「黨代表當選名單」　北檢偵查結果出爐

被影射訪問性侵犯！吳淡如「這鍋不背」喊告史書華：歪魔邪道

只剩6天再衝一波！知卡宣親水公園七夕浪漫派對　錯過等明年了

東航9月下旬復飛南京、寧波、武漢相關航線　兩岸每周達55班

日本要排核廢水了！食安健康引憂　食藥署曝25批水產品檢驗結果

00878股民人數飆破107萬　指數成立來含息報酬75.03%

民進黨：藍白擁核汙名化綠電　「一邊罵綠電、一邊抱綠電」

我國退出中美洲議會　國民黨：中共不應破壞台澎金馬參與國際事務權利

路邊草叢驚見「1公尺長巨蜥」　疑似遭人惡意放生

要您好看！接續「鹽田夕陽享樂」　再推「井仔腳鹽田藝術節」

登基勇士隊史「最老牌洋將」　辛特力正式續約回鍋

社會熱門新聞

「她爸爸不見了」7歲女童牽3歲妹進警所報案

少將掰燒光花光2800萬現金　檢出招後全出現

23歲女騎士對撞計程車　傷重不治

孕婦如廁意外流產　6月胎掉馬桶死亡

人妻幫總監「半套+全套」破50次　尪怒控性侵結局曝

快訊／29歲男遭夾爆頭！當場濺血慘死

闖紅燈行人vs.超速騎士　結果出爐

醉撞太魯閣　害370旅客「懸空接駁」畫面曝

台大實驗室爆炸瞬間曝光！　鏡頭遭橘紅烈焰吞噬

涉侵犯國小女童　男開南大學畏罪墜樓亡

女醫遇投資遭詐70萬　18歲護校女車手曝光

夫偷吃女下屬　正宮怒討50萬卻輸了

嘉義肉品加工廠奪命意外！26歲男遭堆高機猛擠慘死

人妻深夜待小王家　老公衝現場抓姦爆衝突

更多熱門

相關新聞

賴勁麟請辭為綠選情止血？　賴品妤：只代表拒絕政治髒手繼續扭曲

賴勁麟請辭為綠選情止血？　賴品妤：只代表拒絕政治髒手繼續扭曲

國民黨指立委賴品妤父親賴勁麟的雲豹能源公司賺綠能財，賴勁麟昨表示，為避免政黨身分和過去的政治資歷，成為特定政黨和政治人物的鬥爭材料，宣布辭去雲豹能源董事長及所有子公司職務，在野黨質疑是為選情止血。對此，賴品妤22日回應，請辭這件事情不是為了止血，只代表拒絕政治髒手繼續扭曲，意圖造謠者無論辭或不辭都有話說，完全顯示出這些人的惡意或錯亂。

快訊／賴品妤痛批抹黑鋪天蓋地　挺賴勁麟「面對家人清白奉陪到底」

快訊／賴品妤痛批抹黑鋪天蓋地　挺賴勁麟「面對家人清白奉陪到底」

郭台銘「看柯文哲嘴臉又吃侯友宜豆腐」　黃越綏：最荒謬非他莫屬

郭台銘「看柯文哲嘴臉又吃侯友宜豆腐」　黃越綏：最荒謬非他莫屬

「柯文哲討好中共竟胡扯蛋」　台聯怒：消費李登輝用謊言欺騙！

「柯文哲討好中共竟胡扯蛋」　台聯怒：消費李登輝用謊言欺騙！

黨部變堂口？他曝民眾黨雲林黨部染黑　執行長曾涉暴力討債

黨部變堂口？他曝民眾黨雲林黨部染黑　執行長曾涉暴力討債

關鍵字：

民眾黨柯文哲陳鶴齡營業秘密妨害電腦使用當選黨主席黨代表

讀者迴響

熱門新聞

50歲黃立成爆新歡！帶19歲烏克蘭嫩模回家

快訊／吳怡霈七夕宣布結婚！　甜嫁日本老公AKIRA

萬用行動電源爆炸！她燒燙傷：差點沒命

捐血送龍蝦！捐500c.c.直接送2隻

作家H爆熱戀「迪化街名門前媳婦」

「她爸爸不見了」7歲女童牽3歲妹進警所報案

「隱乳女神」阿樂解放！曬墾丁露溝照寵粉絲

即／徐耀昌凌晨宣布退出國民黨

七夕情人節交換體液！　辣妹「嘴對嘴洩洪」

爆乳妹認了「用狗項圈勒死」分屍砲友！

長瀨昆妮穿死庫水　抬腿辣翻7千人

午後雨擴全台　颱風可能生成時間曝

少將掰燒光花光2800萬現金　檢出招後全出現

女打遊戲暈船！曖昧男約見面「坦白1事」　結局神轉

國衛院新研究估　國內22萬人不知已罹糖尿病

更多

最夯影音

更多
孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇

孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇
潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

林俊傑上海開唱「遭雷射筆攻擊」！　對Angelababy飆《可惜沒如果》

林俊傑上海開唱「遭雷射筆攻擊」！　對Angelababy飆《可惜沒如果》

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面