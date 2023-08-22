「柯文哲討好中共竟胡扯蛋」　台聯怒：消費李登輝用謊言欺騙！

▲台聯秘書長周倪安。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前接受訪問時提及，前總統李登輝的兩國論「特殊國與國關係」議題，聲稱李登輝說強調特殊就好。對此，台聯22日發出聲明反駁，其秘書長周倪安表示，柯文哲為了討好中共，想跟中共示好，居然胡說八道，違逆李總統之意，他雖言必稱李登輝總統，消費李登輝，卻用謊言欺騙不明事理。

台聯秘書長周倪安表示，柯文哲根本就是胡扯蛋，假傳李登輝之意。她說，與李登輝相處十多年來，即使總統已經卸任總統，但是只要聚會或是在李登輝學校的場合，李登輝仍無時無刻在絞盡腦汁，後輩如何團結一致，讓台灣這個國家正常化而非被框死在中華民國四個字裡。

周倪安說，李登輝常提及過去當總統時，仍有很多未盡事宜，但是總是要一步一步做，集眾人之意志，把台灣帶向一個民主正式的國家。並提出「台灣正名、制憲建國」的方向。

周倪安指出，1999年7月，李登輝接受德國之音的訪問時提出「特殊國與國關係」，他將兩岸關係定位為「國家與國家」，至少是「特殊國與國」。在受訪之前，我國接受到情資顯示，時任中國海協會會長的汪道涵擬在中華人民共和國建國五十週年的國慶日訪台，屆時可能會發表「北京是中央，台灣是地方」的談話，如此一來，將造成對台不利的局面，所以李登輝採制敵機先的策略，粉碎中方陰謀，「柯文哲遇到中共就軟，對比李總統守護的睿智，實在不及一根腳毛」。

周倪安說，柯文哲為了討好中共，想跟中共示好，居然胡說八道，違逆李總統之意，柯文哲想要選總統是他的本事，他雖言必稱李登輝總統，消費李登輝，卻用謊言欺騙不明事理、欠缺近代台灣史觀的民眾，順中共的意去污衊李總統，引敵方之力想要統治台灣，這樣的人和政黨是可恥的，他們的作為是犯國安法的。