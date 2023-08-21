營建署高官性賄絡內幕　廠商砸百萬買24歲女藝術家「長期陪睡」

▲營建署道路工程組前組長張之明涉貪，被追出曾接受廠商性賄絡。（圖／記者劉昌松攝）

記者柯沛辰／綜合報導

雲林綠能弊案有案外案，調查局追查發現，48歲前營建署組長張之明接受廠商性賄絡，不僅喝花酒，還讓廠商砸百萬找來24歲女藝術家，供他長期包養。黃姓女藝術家應訊時坦承「我只管收錢辦事」，負責扮演張的女友。

張之明涉嫌透過立委鄭天財辦公室執行長張騰龍收賄，護航雲林綠電案。不料調查局追出案外案，發現宸暘公司負責人江俊昇為取得3D模型標案，在得知張喜好女色後，不僅安排飯局妹，還砸百萬買下在宜蘭開畫廊的24歲黃姓女藝術家，供張之明長期包養。

黃姓女藝術家與張之明見面後，見對方上鉤，迅即發展成固定性伴侶，並要求江先付50萬元的「陪睡金」，後又討要20萬元「續約金」，甚至偶爾要求數萬元的「過夜費」，由江支付每個月生活費及所有開銷，斥資百萬。對此，黃女應訊時坦承「我只管拿錢辦事」，扮演好職業女友的角色。

營建署20日表示，有關媒體報導本署前道路工程組組長接受性賄賂，廠商收買女藝術家供其包養一節，營建署尊重司法偵查，並持續配合釐清案情，也希望秉持毋枉毋縱，被告無罪推定原則，依法辦理。

營建署指出，報導所提建築資訊3D模型標案，主要是建築資訊3D模型技術應用於道路工程設計的可行性研究和理念推廣，標案均公開公正依採購法進行，並無特定或限制規格。

營建署強調，已將張之明停職，將持續要求同仁遵守廉政倫理紀律，並進行內部監控檢討。