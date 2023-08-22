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陸祭台灣芒果禁令「介選」？　黃暐瀚：越警告誰不能勝選越是誰贏

▲▼媒體人黃暐瀚。（圖／記者李毓康攝）

▲媒體人黃暐瀚。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

大陸國台辦昨日宣布，因從台灣輸入大陸的芒果檢出有害生物將暫停輸入。資深媒體人黃暐瀚22日表示，日前有台灣媒體分析，這是中國大陸對民進黨的「精準打擊」，要告訴台灣民眾，如果民進黨繼續執政，未來就是走向滅亡。但他指出，以歷史來看，對岸威脅台灣越多，越是警告誰不能勝選，最後越是誰贏。

黃暐瀚指出，這次中國大陸宣布不買台灣芒果，引起的震撼和討論度不如之前，主要理由在於，芒果賣去大陸的佔比不高，暫停輸入的影響沒有鳳梨、釋迦那麼大；再者，許多農漁產品已被對岸禁運禁銷，民眾看多了也就麻痺了。對岸的理由是芒果有蟲，如果為真，台灣確實應該檢討並改進，但問題是兩岸現在因為政治對立，溝通管道幾乎關閉，連最簡單的「有沒有蟲」都各說各話，想繼續貿易是緣木求魚，所以不只是芒果，ECFA看來也即將中斷。

黃暐瀚透露，日前有台灣媒體分析，這是中國大陸對民進黨的「精準打擊」，經濟上斷ECFA、軍事上演習威脅，都是要明白告訴台灣民眾，如果民進黨繼續執政，未來就是走向滅亡，如果這分析為真，這就是中國大陸對台「介選」。

「歷史證明，對岸威脅台灣越多，越是警告誰不能勝選，最後越是誰贏。」黃暐瀚分析，從1996年總統直選以來，七次總統選舉，有五次是在對岸的「警告」、「威脅」、「軍演」下勝選。

黃暐瀚提及，只有二兩次，前總統馬英九勝選原因，都是前朝貪污、民生經濟，不是戰爭的威脅。也就是說，當對岸擺出戰爭的威脅時，被威脅的一方，反而更受台灣民眾的支持，因為台灣人不喜歡「被介選」，台灣人要自己做出決定。

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