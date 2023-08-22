水上摩托車狂飆14小時！　他「從中國偷渡南韓」橫跨300km被逮

▲偷渡男子最終因擱淺主動通報消防人員。（圖／仁川海洋警察署）

記者王佩翊／編譯

中國大陸山東省一名30多歲男子16日獨自一人穿著救生衣帶著5桶25公升裝汽油、望遠鏡、指南針，騎著水上摩托車橫跨300多公里，企圖偷渡至南韓，最終因為擱淺於仁川市內的淺灘，不得已才主動申請救助。而他獲救後，也被南韓當局依違反出入境管理法而逮捕。

根據《韓聯社》報導，南韓軍方16日晚間8時左右發現有可疑船隻靠近，並確認該可疑船隻在晚間9時23分擱淺於仁川市延壽區松島仁川港附近淺灘，因此隨即告知海警。而該名30多歲男子則是在晚間9時33分，主動向消防當局申請救助。

海警獲報後，動員警力在晚間10時11分尋獲偷渡男子與他騎乘的水上摩托車，並在17分鐘後將其救起。海警表示，經過精密儀器鑑定，偷渡男子所搭乘的水上摩托車並未經過改造，不過接下來會請外部專家進行進一步會勘。

根據調查，被逮的偷渡男子為中國籍，他16日上午7時騎乘1800cc的水上摩托車從山東出發，出發前他將水上摩托車加滿70公升的油，並攜帶5桶25公升裝的汽油，用繩子固定在水上摩托車上，每當補充完汽油後，就將空桶棄置於海中。

他就這樣跨越了300多公里，來到南韓仁川市，企圖偷渡，但最終卻不慎擱淺。男子被發現時身穿救生衣，身上則帶著指南針與望遠鏡，一路騎了14個小時來到南韓外海。

偷渡男子自稱，2010年至2016年曾多次往返南韓與中國，有過居留經驗，也曾多次到訪仁川。對於詳細的偷渡動機，警方則表示，仍待進一步調查才能釐清。