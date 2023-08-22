彰化排隊名店「阿璋肉圓」漲價了　老饕力挺排爆：好吃照樣買

▲彰化排隊名店「阿璋肉圓」漲價了。（圖／記者許力方攝）

記者趙蔡州／綜合報導

近年由於原物料價格不斷上漲，餐飲業的生產成本逐漸攀高，許多業者只好上調產品出售價格。因為電影「那些年我們一起追的女孩」爆紅的阿璋肉圓也傳出漲價消息，老闆施明裕證實即日起從「肉圓每顆50元漲價至55元」，不過21日客人仍然爆滿，許多消費者認為，只要不要漲太誇張，還是願意買來吃。

阿璋肉圓老闆施明裕表示，由於原物料價格不斷上漲，製作肉圓必須的地瓜粉、油料都漲個不停，豬肉也從每台斤約90元漲到115元，成本壓力不斷增加，讓他們真的撐不住了，只能忍痛漲價，不過只有肉圓每顆50元漲價至55元，其於湯品的價格並未調整。

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▲阿璋肉圓2018年起至今，肉圓從40元上漲到55元。（圖／記者許力方攝）

儘管肉圓漲到每顆55元，前來大啖美食的食客仍出現排隊人龍，有饕客力挺說，「好吃照樣還是會吃啊」、「吃的是那些年的回憶」「只要不停業都行」、「有預感會漲，現在漲5元還行啦」、「漲價不意外啦，一定照吃」。

阿璋肉圓近年其實有數次小幅度調漲，像是2018年6月肉圓每顆從40元漲為45元，維持3年直到2022年1月再次從每顆45元上漲到50元，接著就是今年8月21日從每顆從50元漲為55元。

除了阿璋肉圓外，另一間彰化知名排隊名店「阿三肉圓」近年也數次調漲，2年前每顆肉圓先漲價到50元，今年4月起包含肉圓及湯品又全部小漲5元，招牌干貝肉圓甚至一顆要價110元。

▼阿璋肉圓雖然漲到55元，但饕客仍舊上門捧場。（圖／翻攝自Google地圖評論）