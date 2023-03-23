吃肉圓「要不要剪開？」掀2派人論戰！彰化老店曝正解

▲肉圓是台灣代表性的小吃之一，各地也都有不同的特色吃法 。（圖／ETtoday資料照，下同）

網搜小組／閔文昱報導

每個地區的肉圓吃法都有點不同，除了醬料配方不一樣以外，烹煮方式還分為蒸、炸，兩種都各有擁護者，而如今甚至還有情侶為了肉圓「要不要剪？」吵翻，也引發網友熱烈討論。對此，彰化市知名肉圓店「阿璋肉圓」老闆也出面分享看法了。

一名女網友近日在Dcard發文表示，她上禮拜到彰化吃肉圓時，發現隔壁有一桌情侶正一同享用肉圓，不過女方卻抱怨「咦～怎麼沒有剪？」、「沒有剪怎麼吃？」而男方則回應「不用剪啦！剪什麼剪？一堆人排隊捏！」、「吃就對了！問題那麼多」，2人爭論也讓她不禁好奇「大家吃肉圓會剪嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，隨即引發2派網友論戰，一部分網友認為，「從來買肉圓店家都會剪好欸，沒想過不剪」、「要剪呀！醬汁才會滲進去」、「要剪！話說我買好幾次肉圓，沒看過店家沒剪的」、「肉圓剪完更好吃」、「當然要剪，湯汁要灌進去才好吃啊」、「彰化仔表示剪爆」、「不剪怎麼吃？整大塊撈起來咬嗎？」

不過，也有網友表示，「第一次知道肉圓原來要剪」、「屏東的都不用剪，因為很小」、「不剪料才不會掉」、「不剪，我喜歡吃完整的」、「我不會剪，個人習慣的問題」、「我家附近的是清蒸的，從來沒吃過剪的」、「我彰化人，家裡買回來的都沒剪欸，剪了料就不見了」、「不剪，剪過的肉圓都是管太多」。

對此，彰化阿璋肉圓業者則指出，如果顧客要內用，他們一般都會在起鍋後先將肉圓剪開，不僅能讓顧客方便吃，醬料也比較好淋進餡料，一般彰化市的肉圓店業者都屬「要剪派」，不過若有顧客要求不要剪開肉圓，店家也會照做，強調可依個人喜好來吃肉圓，不用為此起爭執，吃得開心最重要。