中華隊勝義大利！彰化阿讚爌肉飯豪送800碗　還有飲料400杯

▲溪湖名店阿讚爌肉飯的老闆，本身很熱愛棒球，為慶祝中華隊昨晚贏義大利，將於今晚豪氣送出800碗爌肉飯。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、翁子皓／彰化報導

2023世界經典棒球賽中華隊於昨(10日)以11:7贏義大利，彰化縣府感謝民眾力挺中華隊，將於今（11）日於彰化縣政府廣場前發放阿讚爌肉飯400份、阿璋肉圓400份、85度c紅茶400杯。另外阿讚爌肉飯的老闆，因為熱愛棒球，將於今晚在溪湖鎮公所前加碼發放400碗爌肉飯，邀請民眾一起為中華隊加油。

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▲阿讚爌肉飯的。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化縣長王惠美表示，中華隊第二場比賽對上義大利隊，彰化球迷依然堅定的支持中華健兒，縣府在府前廣場直播， 一起為中華健兒加油打氣，最後中華隊以11:7獲勝，今天晚上中華隊將對戰荷蘭，縣府將在晚間7點於彰化縣政府廣場發放阿讚爌肉飯400份、阿璋肉圓400份、85度c紅茶400杯，一方面希望能為中華隊加油，另一方面也期能行銷彰化在地美食小吃。

▲阿璋肉圓。（圖／記者唐詠絮翻攝）

此外，縣府希望中華隊能夠有很好的表現，還祭出特別加碼，只要中華隊的比賽每贏1分，將再加100碗爌肉飯，贏2分就加發放200碗；另外，中華隊贏球，對手0分的話，再加碼100碗的彰化肉圓。

▲彰化球迷於昨晚熱情支持。（圖／彰化縣政府提供）

不只如此，阿讚爌肉飯為回應熱情加油的球迷，另外加碼400份爌肉飯，與溪湖鎮公所合作，將於今晚6點半於溪湖鎮公所前廣場發放，讓球迷吃飽飽，一起為中華隊加油。

阿讚爌肉飯老闆表示，很開心中華隊能贏球，也希望大家能持續為中華隊加油，因此除了縣府廣場前的400份爌肉飯外，將於溪湖鎮公所另外發400份爌肉飯，縣府廣場加上溪湖鎮公所前總計送出800碗爌肉飯；老闆表示自己也很熱愛棒球，有在參加社區棒球隊，自己的小孩也在高中打棒球，昨天中華隊贏球，他全家都跳起來歡呼，今日這800碗爌肉飯送的很爽。