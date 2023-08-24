行動電源要怎麼挑？看準這幾點保安全　小心「電池容量」迷思

▲行動電源該怎麼挑選呢？（圖／墨子科技）

記者陳俐穎／綜合報導

行動電源是許多人出門必備的電子產品之一，深怕在外遇到沒電可用的狀況，但使用上其實有許多要注意的地方，加上近期爆出許多網紅力推的行動電源爆炸狀況，讓更多人開始注意自家的行動電源情況，行動電源到底該怎麼使用與挑選才能避免意外呢？

▲行動電源出現爆炸。（圖／墨子科技臉書留言）

要有認證：

首先，挑選行動電源要注意檢查是否有通過 BSMI 認證，BSMI 是經濟部標準檢驗局的縮寫，而標準檢驗局會公告哪些產品是必須經過檢驗才可販售的，確保產品的安全性，以及防止劣質產品進入國內市場，保護消費者的安全，一旦產品被檢舉或調查涉嫌逃逸送檢，將會被處以相當金額的罰鍰。

看清楚「額定容量」：

許多人看行動電源，可能會以「電池容量」為準，但發現買了大容量的行動電源，卻充2次就沒電。其實要挑選行動電源，應該要以「額定電容量」為主，這個數字才代表了行動電源「實際輸出電容量」，因此不要被業者的廣告蒙蔽，要根據自己需求選購。

▲額定容量。（圖／墨子科技）

製造廠商也很重要：

再購買行動電源時，應該挑選符合規範的廠商，可以檢視廠商名稱、製造日期等是否清楚，也要確認中文說明書，了解產品的詳細資訊，不應隨意購買便宜但來路不明的產品。

注意「標示不實」：

許多用戶都會傾向選擇小巧的行動電源，但坊間部分產品，雖然小巧但卻有巨大的電量，這時候就要小心有標示不實的問題。

▲行動電源使用。（圖／台電）

避免潮濕與高溫的環境：

在使用行動電源時，要避免在棉被裡以及夏天的戶外環境充電，可能會影響主機板的狀況，或是讓電池產生化學作用，造成壽命縮短。

插頭使用：

為行動電源充電時，使用的插頭最好也能選擇通過認證，如果使用便宜的雜牌插頭等，可能會造成行動電源過充，如果過充導致燒壞主機板，也會釀成危險，嚴重也可能發生起火等意外。

日常使用：

由於行動電源也是一種3C產品，其實也要特別注意不要摔到，可能會影響內部電池結構，造成不穩定的狀況發生，此外應該2-3年就更換新產品，防止電池出現老舊膨脹的狀況。