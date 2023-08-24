嘉義夫妻開車邊吃便當釀自撞！副駕妻滿口飯差點噎死…送醫撿一命

記者翁伊森、陳韻如／嘉義報導

嘉義縣水上鄉23日下午4時許發生一起嚴重車禍！63歲男駕駛開小貨車載著60歲妻子，但兩人疑似在車上邊吃便當邊開車，未注意路況，導致自撞電桿，妻子當場沒了生命跡象。警消獲報到場，發現座位周圍滿是飯粒，研判女子恐因噎住導致失去呼吸，後續果真在其口中發現異物，趕緊清除後施予CPR搶救，所幸女子已恢復心跳，目前仍在醫院觀察中。

▲嘉義夫妻邊開車邊吃飯，未注意路況自撞電桿，副駕妻子遭噎住差點沒命。（圖／記者翁伊森翻攝）

這起事故發生在23日下午4時許，嘉義縣消防局接獲通報，稱通合大橋附近發生車禍事故，立即派員前往搶救，到場後發現為小貨車車禍，年約60歲女乘客已無生命跡象，緊急送醫搶救，而約63歲駕駛則是胸痛但意識清楚，同樣送醫救治。

據了解，警消人員抵達現場後，發現座位周圍滿是飯粒，研判女子是因被噎住導致失去呼吸，緊急檢查口內後，果然發現異物，協助清除並緊急CPR後她恢復心跳，目前仍在醫院觀察中，而至於詳細車禍原因仍待調查釐清。

水上分局交通組呼籲駕駛朋友及用路人馬路如虎口，不論是駕駛或行人，開車或過馬路都應該要專心，不要分心從事非關駕駛之行為影響專注力，避免造成交通事故，安全是回家唯一的路