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台74線北屯段施工　今晚起雙向「連封4夜」用路人快改道

▲台74快速道路現有機能完善及建設利多帶動下，成了熱門移居區域。（圖／記者張瑞傑攝）

▲台74線北屯段21日至24日因施工連續封閉4夜。（圖／記者張瑞傑攝）

記者柯沛辰／綜合報導

國道1號增設銜接台74線交流道工程，預計從8月21日至8月24日一共4天，每天晚間9點30分至隔天凌晨5點30分，台74線14k+500～17k+700（北屯二至崇德間）東西雙向主線全部封閉，並同步封閉台74線西行向潭子入口匝道及東行向北屯一入口匝道。

高公局提醒，交通維持管制期間請用路人體諒配合行經此路段小心慢行，如欲避開此施工路段東行可提前於西屯三、北屯一及北屯二交流道匯出、西行可於潭子及崇德交流道匯出提前改道改走平面道路（環中路）。

一、交通維持管制時段及路段如下：

時間：112年8月21日（星期一）至8月24日（星期四）共4日，每日21時30分至翌日5時30分。

封閉路段：台74線14k+500~17k+700（北屯二至崇德間），東西雙向主線全部車道，並同步封閉台74線西行向潭子入口匝道及東行向北屯一入口匝道。

二、交通維持管制期間，建議疏導替代道路如下：

台74線東行：請提前於西屯三、北屯一及北屯二出口匝道離開快速道路，改走平面道路環中路一段，再經東行向崇德入口匝道重新進入快速路。

台74線西行：請提前於潭子、崇德出口匝道離開快速道路，改走平面道路環中路一段，再經西行向北屯二入口匝道重新進入快速道路。

▼台74線北屯段施工，替代道路規劃示意圖如下；點圖可放大。（圖／高公局）

▲▼台74線北屯段施工　今晚起雙向「連封4夜」用路人快改道。（圖／高公局）

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