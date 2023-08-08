358萬瑪莎拉蒂屁股被撞凹！台中男74線「恍神的代價」曝光

▲台74線快速道路昨日發生一起車禍，一台要價358萬的瑪莎拉蒂遭追撞。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

這下賠慘了！台74線快速道路昨日發生一起追撞車禍，陳男駕駛休旅車剛出74線地下道時，撞上要價358萬起跳的瑪莎拉蒂跑車Ghibli MHEV，瑪莎拉蒂的車尾被撞凹，後車廂蓋也微微變形。警方初判肇因，是陳男未保持安全距離釀禍。據了解，若回原廠修復，報價粗估約50萬至60萬起跳，也有修車廠認為大面積都會更換，至少80萬。

第六警分局初步調查，昨（7）日15時55分，50歲的陳男駕駛黑色休旅車，沿台74線往東方向直行，剛通過地下道，在14.2k附近撞上前方一名64歲李女所駕駛的藍色瑪莎拉蒂，陳男休旅車車頭與李女後車尾皆撞損。

警方指出，雙方駕駛均無飲酒、無受傷，初判肇因是陳男未保持安全距離，李女則暫未發現肇事原因，詳細肇事原因仍待調查釐清。

據了解，李女所駕駛的藍色瑪莎拉蒂是2021年版的Ghibli MHEV，新車價達到358萬。知名超跑達人、馬卡龍車隊創辦會長嚴安禎指出，若回原廠維修，粗估費用落在50萬到60萬之間。也有修車廠認為，碰撞處有許多都變形，都會全部更換，維修金額可能會達到80萬，等同一台國產車。