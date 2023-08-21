世新大學虛實整合攝影棚　豐富教學場域活化學習

▲ 世新大學實體布景棚可以透過燈光裝置打造寫實的室外光源，為學生提供更豐富的影視創作場域。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

在政府支持與產業蓬勃發展下，台灣正快速發展為全球首屈一指的電影及商業影集的拍攝地，不僅影視人才及創作人士需求遽增，也吸引眾多青年學子投入廣播、電視、電影及傳播學群就讀。世新大學今年就調整新聞傳播學院招生名額為1390人，較去年多了 313人，且達成百分之百滿招創舉，成為少子女化大環境下，逆勢成長案例。

差異化辦學、學校資源一直是學生及家長選校升學的重要指標！世新大學迎接新學年，在「LVS智能攝製基地（LED Virtual Stage）」積極打造符合業界規格的「實體布景棚」，成為全國唯一以教學為主的虛實整合攝影棚，為學生提供更豐富、廣闊的影視創作空間。世新大學校長陳清河表示，為發揮「數位傳播貫穿各學門、數據智能結合各專業」的辦學特色，未來也將持續優化和翻新智能攝製基地及校內設備，成為影視教學、傳播教育的領軍者，進一步投入資源，打造更多可能性，培養更多具有實力和作為的傳播專才。

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▲ 世新暑期影視工作坊學生透過實景棚練習燈光技巧。

「如果你對電視台的戲劇製作有興趣，這就是你未來的工作實習環境，因為這裡就是一個業界水準的實景棚。」世新大學LVS智能攝製基地技術總監邱子杭表示，過去兩年LVS主要聚焦於LED智能棚技術，在廣播電視電影學系、圖文傳播學系、數位多媒體設計學系有較廣泛的應用。然而，考慮到全校各系所的拍片需求，基地內增添了實景棚區域，將客廳、房間等室內場景建立在棚內，更適合廣告、戲劇製作等故事性拍攝。經過優良、仔細的設計跟規畫，能讓更多學生受益於實景棚的設置，在未來影片製作或課堂實作上有更好的發揮空間。

▲ 世新LVS智能攝製基地讓學生提前接觸到媲美業界的實習環境，獲得廣泛讚譽。

世新大學實景棚由廣電系老師李炳成精心指導，他以影視美術道具設計的專業，建構了完全符合業界標準規格的片場環境。考量到學生劇組人力有限，李炳成將景片設計成32個可自由移動的形式，初始以好打光且大眾、簡約的水泥灰色調設計，學生們可以根據劇情需要，自行決定景片擺放位置及增設裝飾道具，發揮創意打造拍攝場景。

▲ 世新大學實景棚由32個移動式景片組成，從外觀來看很難發現其中竟藏有華麗家景。（圖／李炳成老師提供）

世新LVS智能攝製基地不僅在技術上領先全國大專院校，其影視設備的卓越表現也獲得業界的廣泛讚譽。已有許多業界劇組經驗的世新廣電系學生蘇偉恩表示，虛實整合攝影棚在國外很常見，但卻很少像世新的規模這麼龐大，又是專門給學生實際操作使用，學校的腳步已經跟上甚至超越了業界。他分享，在今年的暑期影視工作坊中，也有許多外校學生及美國姊妹校學生羨慕世新的設備，包括燈光和腳架都是最專業的，用了之後都希望自己的學校也能跟進。