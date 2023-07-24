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智慧鐵人複賽24小時大挑戰　世新大學連續8年共推創造力教育

圖一：複賽場地學校、世新大學校長陳清河表示，校方動員各處室資源協助競賽進行，為台灣創造力教育推廣盡一份心力。（圖／世新大學提供）

▲ 複賽場地學校、世新大學校長陳清河表示，校方動員各處室資源協助競賽進行，為台灣創造力教育推廣盡一份心力。（圖／世新大學提供，下同）

文、圖/公共事務室

第20屆智慧鐵人創意競賽複賽7月22日至24日在世新大學展開為期三天兩夜的複賽，每年都吸引全國高中職最具創新創意頭腦的學生選手組隊參賽， 60支隊伍初賽晉級隊伍將爭取24個決賽名額，與來自日本、韓國、奧地利、智利等國際隊伍爭奪高額獎金。

世新大學校長陳清河於開幕致詞時表示，競賽舉辦20年是非常不容易，世新大學非常高興能為創造力教育盡一份心力，參加智鐵競賽的學生必須具備過人的體力、毅力與智慧、創意，樂見來自各個高中職的學生隊員在世新的遊戲關卡中自然學會溝通、合作，也能從中體會學習是何等快樂與好玩，校方也會動員各處室全力配合，除了提供優良及便利的場地供競賽進行，更集合世新學生化身場地天使守護競賽隊伍，

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複賽將挑戰24小時不眠不休的賽程，包含主軸任務及關卡闖關，競賽過程除了運用學科知識與技能，更要求小鐵人發揮創意、跨域整合能力及團隊默契解決問題，期許透過不同的競賽模式及跨學科的競賽題目，鼓勵學生用不一樣角度看待問題與世界，同時更是體能的一大挑戰，如何克服作息問題並在闖關時發揮平時實力，將會是小鐵人們最需要適應的部分。

圖二：參賽小隊於隊呼表演展現屬於高中職學生的活力與創意。（圖／世新大學提供）

▲ 參賽小隊於隊呼表演展現屬於高中職學生的活力與創意。

智鐵競賽由教育部主辦，自第14屆起，由傳播學群專業的世新大學擔任報導團隊，每年約有20人前進全國賽場，發揮世新學生專業力與即戰力，為歷屆競賽留下豐富活潑的全方位紀錄，從平面到影音報導，提供第一手的比賽資訊，將高中職同學的多元能力展現給大眾，共同推廣「創造力教育」不遺餘力，展現世新大學實踐全媒體社會責任的可貴價值。

晉級名單將於30日在競賽官網公布，並在8月18日至8月21日於世新大學進行決賽，屆時參賽者將在72小時不間斷的賽程中，更加激發潛能，運用多元角力來破解關卡，同時樂享過程、累積自我，挑戰更高難度的任務。

圖三：智鐵競賽關卡闖關，除了運用學科知識與技能，更要求小鐵人發揮創意、跨域整合能力及團隊默契解決問題。（圖／世新大學提供）

▲ 智鐵競賽關卡闖關，除了運用學科知識與技能，更要求小鐵人發揮創意、跨域整合能力及團隊默契解決問題。

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