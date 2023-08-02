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手機攝影學問大！世新大學暑期開課　吸引民眾進修學技巧

▲▼世新大學暑期影視工作坊「單手造世界」手機攝錄技巧課程，吸引退休人士返校進修。（圖／世新大學提供）

▲世新大學開設暑期「單手造世界」手機攝錄技巧課程，圖為學員們在數位攝影棚學習商品拍攝。（圖／世新大學提供）

記者許敏溶／台北報導

隨著手機功能越來越強大，手機攝影受到民眾關注。世新大學跟緊時代趨勢，邀請台灣攝影達人陳志亮，在暑假開設「單手造世界」手機攝錄技巧課程，帶領學員深入探索手機攝影魅力，打開創意與眼界，在日常生活中隨時隨地捕捉到令人驚嘆的瞬間。

民眾人手一機，加上多鏡頭配置及AI增強功能等創新技術引入，讓手機攝影成為攝影界引人注目焦點，民眾也意識到手機攝影所蘊含的巨大潛力，世新大學推廣教育中心舉辦暑期影視工作坊，邀請台灣攝影達人陳志亮擔任講師，開設「單手造世界」手機攝錄技巧課程。

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陳志亮擁有30年以上專業攝影經驗，更獨創「鏡花水月」攝影心法，有系統地規劃並帶領學員掌握手機攝影的觀念與構圖技巧。陳志亮表示，隨著手機跨進5G時代，搭載AI技術後，可擁有成千上萬個App使用，為照片帶來更多創意和互動性，成為影像創作上最多人使用也最熟悉的設備。

▲▼世新大學暑期影視工作坊「單手造世界」手機攝錄技巧課程，圖為學員們前往世新圖傳系數位攝影棚學習商品拍攝。（圖／世新大學提供）

▲▼世新大學暑期影視工作坊「單手造世界」手機攝錄技巧課程，吸引不少退休人士進修。（圖／世新大學提供）

陳志亮選擇與生活最親近的手機作為教學，將輕巧的鏡頭裝置利用構圖、取景、反射的優勢完善發揮，成果不亞於單眼相機，並前往圖文傳播學系數位攝影棚拍攝美食、商品，實際體驗透過佈局擺盤、打光、道具、修片所展現出媲美業界的專業攝影作品。課程中也規劃短片拍攝與剪輯，搭配專業App製作動人微電影。

畢業於世新廣電所強富翔，已在過退休生活，但仍報名這堂課程，他說，世新大學終身教育學院得知課程資訊，扎實教學內容吸引他報名參加，透過六天的密集課程，不僅自己在生活拍攝上非常實用，也打他的開眼界，更加了解構圖、光線、角度的重要性，開始用不同標準審視照片。

▲▼世新大學暑期影視工作坊「單手造世界」手機攝錄技巧課程，吸引退休人士返校進修。（圖／世新大學提供）

▲學員利用構圖、取景、反射的優勢，完善發揮手機攝影功能，攝影成果不亞於相機拍攝。（圖／世新大學提供）

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