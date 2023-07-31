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世新大學迎來暑轉生　驚嘆設備領先並期待接軌業界

圖一：世新大學校長陳清河出席「玩轉新世代」開幕式，盼幫助轉學生適應新生活。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學校長陳清河出席「玩轉新世代」開幕式，盼幫助轉學生適應新生活。（圖／世新大學提供）

生活中心／台北報導

實現翻轉學歷心願！超過預期目標的學生、透過暑假轉學考進入心中第一志願─世新大學。而為協助112學年度懷抱自我期許轉進世新的學生能加速了解及適應新生活，世新大學學生事務處今年擴大舉辦轉學生入學活動，以「玩轉新世代」為名，安排校園巡禮、參訪智能攝製基地等校內環境，並介紹完善的助學措施、學分抵免，以及精采的學生活動，上百名參與的新生不僅驚嘆頂尖設施，更在會後表示意猶未盡，希望入學活動能辦一整天！

世新大學校長陳清河特地出席開幕式，歡迎轉學生加入世新大家庭，看見學生們將世新作為理想志願，他表示，校方致力培養兼具傳播力與數位力的跨領域專才，建設全國數一數二的高階設備，就是為了提供學生課堂使用、增進專業能力，並無縫接軌業界。陳清河校長也以「敬業樂群」、「愛你所選，選你所愛」跟新生共勉，期待世新人跟他一樣，以世新為榮，大聲說出：「我世新，我驕傲！」

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圖二：超過百名暑轉生參訪LVS智能攝製基地，驚嘆世新大學的頂尖設備。（圖／世新大學提供）

▲ 超過百名暑轉生參訪LVS智能攝製基地，驚嘆世新大學的頂尖設備。（圖／世新大學提供）

世新大學「玩轉新世代」活動，安排了生活輔導、課外活動及各學系特色等三大資訊解說，讓新生們盡早了解築夢翠谷、飛躍翠谷等助學措施，以及校內外的獎助學金資訊。而最受學生期待的課餘活動，則有豐富多元的社團介紹，各大小節日慶祝、舞動世新熱舞大賽、校園徵才博覽會，以及演唱會性質的音樂下午茶等，讓大家快速瀏覽精彩的世新生活。

備受矚目的世新智能攝製基地參訪，也是轉學生期待的重要行程，能藉此機會一探究竟。初次接觸LED智能攝影技術，探究虛擬製作模式的技術原理，轉學生驚嘆之餘，也紛紛表示「參訪時間不夠」、「期待看到更多作品」、「希望在智能棚學習一整天」。看到學生們的熱情參與，世新大學學務長胡全威稱許轉學生勇敢改變，期勉大家莫忘初衷，為自己的選擇努力，並祝福大家完成個人目標，成為世新的一份子。

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