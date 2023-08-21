不披新黨戰袍改掛無黨籍　侯漢廷戰士北：被國民黨里長黨公職勸進

▲新黨台北市議員侯漢廷。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

新黨台北市議員侯漢廷21日宣布投入台北市第一選區（士林、北投）立委選舉，該區有現任民進黨立委吳思瑤，以及國民黨提名的台北市議員張斯綱。面對張斯綱稱，單一選區有2名在野陣營，就是保送民進黨，侯漢廷透露，自己過去被藍營里長、黨公職不斷勸進，國民黨應非常清楚，為什麼推出候選人後，還有很多地方人士向他勸進與表達支持。

侯漢廷21日上午於台北市議會受訪，宣布要角逐第一選區（士林、北投）立委選舉，而此次是用「無黨籍」身份參選，侯漢廷說已有跟黨中央報備，一切溝通事項與程序都已完備，並得到祝福跟支持。

侯漢廷表示，2022年議員選舉剛結束時沒有參選意願，但近幾個月不斷參與地方活動，以及隨著中央大局變化，讓他認為應盡一份心力，且「數個月以來，非常多地方上的國民黨里長、黨公職人員對我不斷勸進，認為只有我才最有戰鬥力、服務能力能打敗吳思瑤。」

針對國民黨里長、黨公職勸進一事，侯漢廷提及，目前為止士林北投大多數人，都認為他才最具有戰鬥力可以下架吳思瑤，且過去一段時間，國民黨內部也發生一些問題，在此他不方便多談。

至於怎麼看張斯綱稍早回應，任何單一選區的在野陣營2個人競爭，就是保送民進黨參選人獲勝，並要侯漢廷不要「自欺欺人」？侯漢廷回應，過去國民黨也沒跟他有任何溝通，反而只在網路上得到帶風向、造謠假訊息，且國民黨應該非常清楚，為什麼推出候選人之後，仍有非常多地方人士對他勸進、表達支持，這方面自己也不方便評論，「總之只要投給侯漢廷，就沒所謂分裂問題，投給我就是最能打敗吳思瑤的方法。」

由於侯漢廷過去與民眾黨總統參選人柯文哲有私交，被問到是否與柯有默契，以及會不會爭取鴻海集團創辦人支持？侯漢廷表示，自己會爭取各方人士支持。