涉侵犯女童！見警盤查畏罪墜樓亡　惡狼是「大貓偷拍案」權自立

▲權自立畏罪墜樓。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、莊智勝／桃園報導

桃園市蘆竹區私立開南大學20日下午3時許傳出墜樓案，53歲的權姓男子涉嫌性侵國小女童，且還拍下上百部影片、猥褻照片，不料警方現身逮人時，權嫌竟畏罪墜樓當場身亡。據調查，死者權嫌竟是20年前曾犯下震驚社會「大貓偷拍案」的權自立，遭判刑10年出獄後仍不知悔改，又再度犯下兒少案，最終墜樓身亡。

20年前震驚全台的「大貓偷拍案」，主嫌權自立下藥性侵6名少女及女童，還將犯案過程錄下、拍成影片販售，導致猥褻影片在網路上流傳，對受害者身心摧殘甚鉅。權自立二審一度遭判處無期徒刑，但最終仍獲減刑，判刑10年定讞，不料刑滿出獄後仍不知悔改，又再度犯下侵犯女童案。

據了解，本案緣起為花蓮縣刑大今年8月初在轄區執行搜索時，意外發現一組行動硬碟，檢閱內容赫見有身穿國小運動服的女學童遭一名成年男子強制性交，警方深入追查後，鎖定嫌犯為權自立(有強制性交、兒少性剝削、詐欺、組織犯罪等前科)，立即會同偵查隊共同偵辦。

初步了解，受害女童為3姊妹，父母與權男熟識，因知權男喜歡小孩，所以會將孩子託付給權男照料，照顧時間有時半天、有時一天，不料權男竟藉此機會多次猥褻女童。據悉，權男的行動硬碟內有多達上百部性侵女童影片、照片等檔案，專案小組掌握情資後，於18日聲請拘票、搜索票獲准，昨下午獲報權男出入開南大學參加某社團主辦之職前訓練課程，因此前往現場查緝，不料過程中權男藉故至4樓教室拿取書籍等物品，於四樓走廊，突奪門跳窗，當場墜樓。警方見狀後急忙將權男送醫搶救，但仍於下午4時41分宣告不治。

對此，開南大學今也做出回應，強調權男並非學校的學生，而是校外某協會短期租借開南大學教室辦理講習，權男為報名講習的學員，非開南大學任何學制的學生。

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