今年颱風偏多又強！國際估計29颱生成「可能有14個強颱」

記者李宜秦／台北報導

未來一周天氣相對穩定，不過午後要留意雷陣雨。氣象達人彭啟明表示，未來7-10天沒有颱風侵襲台灣，不過本月底到下月初可能會有颱風生成，另今年適逢聖嬰年，大氣量能高，預估生成颱風數較多、強度也較強，國際預估今年有29個颱風，另預測有16個中颱、14個強颱，不過上述數值僅供參考。

▲未來一周天氣穩定。（圖／氣象局）

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彭啟明在Yahoo!TV彭博士觀風向中表示，本周轉乾放晴，但因為太平洋高壓強度不夠，因此午後在山區、靠近山區等地都還是有雷陣雨，有時也會延伸到中北部的平地。

彭啟明表示，未來7-10天沒有颱風侵襲台灣，不過本周末熱帶系統有機會發展，預計本月底到下月初可能會有颱風生成，但因為時間尚久，因此也不必太過擔心，仍需持續觀察。

今年截至目前已累計8個颱風，略低於平均值12.2個，其中2個颱風發布陸上警報，分別是杜蘇芮、卡努，雖然沒有打破連續四年無颱風登陸的紀錄，但颱風暴風圈仍有觸陸，並帶來不小災情。

另因今年適逢聖嬰年，海水及大氣量能高，國際預估今年颱風偏多也偏強，往年預測26個颱風、16個中度颱風、8.7個強烈颱風，今年預測則為29個颱風、20個中度颱風、14個強烈颱風。

彭啟明也提醒，上述數字參考作用多，不一定真的會像預測一樣有這麼多強颱，也不一定都會影響台灣，因此不必過分恐慌。