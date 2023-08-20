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「豪雨彈」接力夜襲南台10縣市！　2地區連發國家警報

▲▼。（圖／中央氣象局）

▲低壓帶減弱西移，午後雷陣雨在雙北降下破80毫米的時雨量。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

午後對流雲系發展旺盛，中央氣象局今（20日）晚間8時05分持續升級發布「豪雨特報」，範圍從北部轉移到中南部10縣市，其中台東、嘉義有局部豪大雨發生，台東、嘉義縣並連續響起「國家警報」大雷雨災防告警。

氣象局指出，今天低壓帶減弱西移，清晨金門地區仍有短延時強降雨，最大時雨量是在金門縣金城的55毫米，白天起各地轉為多雲到晴、午後雷陣雨的天氣，熱力作用下，午後雙北地區有多處80毫米以上時雨量，最大時雨量在新北市三峽的122.5毫米。

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今晚7時15分，氣象局發布「豪雨特報」，台東縣有局部大雨或豪雨，南投、花蓮、彰化至台南地區及高雄、屏東山區有局部大雨發生機率。另外，分別再7時27分針對台東發布「大雷雨」災防國家警報，7時34分針對嘉義縣發布「大雷雨」災防國家警報，持續時間至8時30分，慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，以及低能見度。

【20:05豪雨特報】
影響時間：8/20晚至8/21晨
豪雨：嘉義縣、台東縣、蘭嶼綠島
大雨：彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市山區、屏東縣山區、花蓮縣

▼嘉義、台東入夜大雷雨警報。（圖／中央氣象局）

▲▼。（圖／中央氣象局）

▲▼。（圖／中央氣象局）

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