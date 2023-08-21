獼猴上肢焦黑慘死電桿！南庄部落171戶停電　村長：今年第5次了

▲一隻獼猴觸電上肢焦黑，掛在南庄山區電桿上，造成南庄鹿場部落171戶停電1個多小時。（圖／苗栗縣議員楊文昌提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣南庄鄉鹿場附近一帶部落20日下午5點多突然無預警停電，台電公司立即派員搶修，搶修人員沿著電桿查看，赫然發現在神仙谷附近一支電桿上掛了一隻上肢焦黑的獼猴，當地村長表示，山區猴害嚴重，這是今年第5次電死獼猴造成停電，希望有關單位重視。

台電公司苗栗營業處表示，昨天下午5點44分接獲楊文昌議員電話通報，南庄鄉鹿場部落停電，立即派員搶修，查修人員沿著電桿查看，發現在神仙谷附近的東河幹201之熔絲鏈開關因獼猴碰觸跳脫，電桿上掛了一隻台灣獼猴，且上半身有醺黑的狀況。

獼猴觸電致死導致鹿場地區共171戶停電，經搶修後在6點50復電。東河村長風木基表示，獼猴觸電造成停電在當地已經習以為常，他說只要是無預警停電幾乎都和獼猴有關，今年已經是第5起了，不過，以往獼猴觸電後大部分直接掉在地上，獼猴被電死後掛在電桿上還是第一次見到，而且這次被電死的獼猴體型相當大。有可能是猴群首領。

獼猴在山區不僅危害農作物，居民已經恨得牙癢癢，平常看到獼猴在電桿跳上跳下，又經常造成停電災害，希望有關單位能重視。