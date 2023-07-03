男登南庄加里山摔落15米深邊坡手脫臼　警消19人接駁救援

▲翟姓山友登加里山跌落15米深邊坡、左手脫臼，苗栗縣消防局出動19人救援，花費5小時救援成功。（圖／苗栗縣消防局提供，下同）

記者蔡文淵／苗栗報導

一支4人組成的登山隊伍，上(6月)30日攀登苗栗南庄加里山，下午其中1名35歲的男成員回程時跌落15米深邊坡、左手脫臼，警消獲報派出19名警、義消上山救援，花費5個小時才將傷者搬運下山送醫。

苗栗縣消防局第三救災救護大隊表示，6月30日下午將近4點南庄分隊接獲指揮中心通報，加里山杜鵑嶺3至4號樁中間，一名年約35歲男性山友不慎摔落邊坡、失去意識，當同行友人下去接觸傷者才緩緩甦醒，經確認後左手脫臼、無法行動，請求前往救助。

消防局調派南庄、三灣、頭份及特搜分隊共19名警義消出勤救援，救援人員約2個小時後接觸傷者，現場評估傷者傷勢後，勘查傷者摔落約15公尺深邊坡，救援人員以拖拉方式花了約1小時才將傷者救援至登山步道上，以人力方式將傷者搬運下山，因沿途山路、河道顛坡崎嶇，晚間9點才抵達登山口，並由南庄分隊救護車送醫。

據了解，來自新北市板橋的35歲翟姓山友與其他3名友人相約攀登加里山，回程不慎摔落邊坡，造成左手脫臼待援，獲救送醫後無大礙。

苗栗縣消防局表示，加里山攀登難度不高，登山步道高低不平，尤其是下雨過後地面滑溜，山友要特別小心，提醒民眾安全第一，準備好了再上山。