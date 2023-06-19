女山友攀南庄加里山滑倒　左腳脫臼變形...警消10人接駁救援

記者蔡文淵／苗栗報導

一支11人組成的登山隊伍，昨(18日)攀登苗栗南庄加里山，下午其中1名50歲的女隊員在登山步道滑倒，導致左腳脫臼變形，警消獲報派出10名警、義消上山救援，利用軟式擔架，以人力接駁方式將傷者搬運下山送醫。

▲50歲蔡姓女山友攀登苗栗縣南庄鄉加里山滑跌，左腳脫臼變形，警、義消10人救援下山送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

苗栗縣消防局昨(18日)下午16時許接獲報案，加里山西線約2.4K處有民眾左腳脫臼變形、無行動能力，請求前往救助，同行隊友共有11人，先協助將傷者搬運至4號樁避難山屋等待救援人力到達。

南庄消防分隊先派出警、義消4人上山救援，陸續再增派6名特搜分隊增援人力加入救援，救援人員上山時，還因道路施工，在登山口前1公里處改以步行方式前進，於18時38分接觸受傷的蔡姓女山友，使用軟式擔架，以人力接駁方式搬運傷者下山，19時50分將傷者搬運至登山口，由救護車載運至頭份為恭醫院就醫，傷者送醫後無大礙。

加里山有苗栗富士山之稱，是全國山友們最愛爬的山之一，也是台灣最多山難事故的地方，南庄分隊每年大約處理40件大大小小的山難事件，消防局表示，加里山攀登難度不高，登山步道高低不平，尤其是下雨過後地面滑溜，山友要特別小心，提醒民眾安全第一，準備好了再上山。