掏空公司3億「投資美光」慘賠　董座夫妻做假帳騙股東被起訴

▲董事長挪用公司資金投資美光科技慘賠，還找妻子一起做假文件蒙騙股東遭起訴。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

1間電子公司的劉姓董事長在9年前，挪用公司資金購買美國美光科技股票，結果卻不幸慘賠3億元，為了掩飾虧損，劉姓董座和兼任董事、財務長的妻子聯手，以借貸、股票轉讓等假文件，企圖蒙騙其他股東，台北地檢署調查後，21日依背信、偽造文書等罪起訴董座夫妻。

這間沒有上市上櫃的電子公司屬於僑外資，位於台北市忠孝東路上，主要業務是電子零件代理，也是IBM軟體代理商，資本額2億多元，2014年間，劉姓董事長得知美光科技利多消息，先挪用部分公司資產，轉匯到海外子公司做跳板，在拿去購買美光股票。

因為剛開始投資賺到錢，劉姓董事長變本加厲，前後共挪用了3億元買美光，最後卻慘賠收場，公司股東發現資金異常，要求解釋時，劉姓董事長和妻子拿出假的契約文件，聲稱一部分錢是要償還先前子公司的借款，另一部分則是正常的股票轉讓，有股東不相信，要求退回股本不成，憤而提告。

台北地檢署調查發現，劉姓董座夫妻所提出的文件根本是造假的，劉姓董座未經同意，擅自挪用大筆資金去做個人投資，造成公司損害，涉犯背信罪，至於造假債權的部分，則涉犯偽造文書罪，依法將劉姓董座夫妻提起公訴。