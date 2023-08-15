赴北檢告發《鏡電視》7股東洗錢　陳椒華怒轟：NCC腐敗透頂

記者劉昌松／台北報導

《鏡電視》上架爭議不斷，立委陳椒華15日親赴台北地檢署，遞狀告發《鏡》的7個股東陳泰銘、陳致遠、蘇永平等，不是人頭股東，就是早已賣掉持股，卻多次向NCC提出不實切結書，涉嫌違反使公務員登載不實罪，以及洗錢等罪，陳椒華更痛批NCC主委陳耀祥放水護航，完全是腐敗透頂。

▲陳椒華到北檢告發《鏡電視》7股東涉嫌洗錢、偽造文書等罪名。（圖／記者劉昌松攝）

NCC(國家通訊傳播委員會)在6月通過《鏡電視》上架時，有一個附帶條件，就是8大股東必須簽署「不得轉讓股權」的切結書，NCC在8月7日以新聞稿表示，已經收到全數股東的切結書，但陳椒華質疑，這8大股東中，有人不是早就自陳是人頭股東，還有人早在2022年10月前後，就已經賣掉持股。

陳椒華指出，這些股東分別是自始就是人頭的甲山林集團祝文宇、皇普建設蘇永平，而已賣掉股份的則是國巨集團陳泰銘、萬海集團陳致遠、英業達葉國一、穩茂半導體陳進財，他們多次向NCC提出不時切結書、回函，表明自己仍是《鏡電視》股東，陳椒華認為，他們和精鏡傳媒負責人裴偉共7人，已經涉嫌《刑法》使公務員登載不時，以及《稅捐稽徵法》、《洗錢防制法》。

陳椒華認為，NCC主委陳耀祥應該依法主動依法告發移送，卻放水護航，完全是腐敗透頂，NCC不敢查，她就請檢調好好查清楚，這7名股東的刑事責任，看看台鋼集團是不是有大筆資金流入裴偉帳戶，再流入買股的股東。另外，陳椒華也指出，因沒有掌握另名《鏡電視》股東朱劭華涉案事證，因此並不在她的告發範圍。