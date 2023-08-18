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栽槍「還逼翻供」反被錄音PO網踢爆　無良刑警小隊長重判7年

▲▼ 涉嫌栽槍的大安分局偵查隊小隊長趙俊明。（圖／記者劉昌松攝）

▲ 涉嫌栽槍衝績效的北市大安警分局偵查隊小隊長趙俊明。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

台北市大安警分局偵查隊小隊長趙俊明，2021年查獲吳姓男子購買改造槍彈案，反被爆料他涉提供槍彈勾結董姓線民「釣魚」、誘吳男完成交易再逮人做績效，並涉威脅吳男配合修改筆錄，供稱是向綽號「鳳梨」的男子買槍，趙男到案不肯說出槍彈來源，台北地院審結，今依《槍砲彈藥刀械管制條例》、偽造文書等罪，合併判趙男7年徒刑、併科罰金8萬元，可上訴。

趙俊明今沒到庭聆判，檢方起訴指稱，趙男2020年5月查獲董姓男子涉嫌擁槍，以協助辦案查出上游可減刑之名，吸收董男成為線民，前年（2021年）3月間，董男向趙男密報吳姓男子想買槍，趙男要董男出面約吳男交易、講好1把改造手槍8萬5000元，趙男並給董男1把改造手槍與6顆子彈。

同年3月16日深夜10點多，董男將這批槍彈藏放指定交易地點、確認吳男已拿走後，再藉口要「驗貨」看看有沒有給錯為由，聯繫吳男碰面，等吳男剛現身赴約，趙男和其他事先埋伏的刑警一擁而上逮人，吳男起疑遭設局，警詢時供稱向董男買槍，趙男涉威脅吳男改筆錄是向綽號「鳳梨」的男子購買，並利誘吳男若配合可協助減刑，吳男因而照辦。

不過董男憂心遭趙俊明出賣，偷偷錄下他和趙男的對話存證自保，2021年8月間，這段長約4分鐘的蒐證影音被人PO到《爆料公社》踢爆「黑警害人」，包括槍枝來源、找人頂替等交涉過程通通有，使趙男為績效不擇手段「栽槍」劣跡曝光，趙男到案應訊後被交保30萬元，不肯說出槍彈來源。

檢方起訴趙男涉犯《槍砲條例》未經許可轉讓具殺傷力之槍枝、子彈，以及《刑法》公務員行使登載不實文書等罪嫌，北院今將趙男所犯2罪分別判刑6年與1年6月，合併應執行7年徒刑，併科罰金8萬元，可上訴。同案被起訴的董男落跑不出庭，將被通緝，吳男買槍彈的犯行另案被新北地檢署起訴。

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