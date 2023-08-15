恆春美林達建設　捐贈屏東縣消防局救災後勤車1台

▲美林達建設有限公司捐贈屏東縣政府消防局救災後勤車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府消防局於今(15)日上午在恆春消防分隊前廣場辦理救災後勤車捐贈典禮，由美林達建設有限公司董事長王吉明先生、連敏杏女士致贈，並由消防局局長許美雪代表受贈，恆春鎮公所、地方民意代表及警義消同人員均與會，場面熱絡。

王董事長與夫人於2013年創建美林達建設公司，十年來陸續推出建案均早早完銷，深獲好評；另亦擴展經營旅店及民宿交由雙胞胎兒子經營，提升恒春地區觀光事業及提供在地就業機會。

王董事長除擔任四大隊義消顧問外，並曾任恒春分局警友會主任，現任警友總會理事，二個兒子為恆春警友會顧問，父子三人不時慷慨解囊照顧弱勢，出錢出力資助育幼院、伯大尼、創世基金會…等單位，亦補助機關團體購置裝備、年節慰問及捐助學校發展基金。更長期幫助恆春地區弱勢流浪動物結紮、醫療經費，捐獻貨車讓收容浪浪及載運結紮物資更方便。

王董事長為感念消防警義消同仁救災之辛勞及消防救災勤務繁重，秉持「取之於社會，用之於社會」之心念，為使消防人員於執行各項勤務時增添便利性，並藉此機會回饋鄉里、造福大眾，這次以美林達建設有限公司名義，捐贈消防局救災後勤車1輛。

消防局局長許美雪表示，美林達建設有限公司董事長王吉明先生、連敏杏女士與其二位兒子，平時慷慨解囊、熱心公益、造福鄉親、回饋鄉里，這次捐贈救災後勤車之善舉，對於該局第一線同仁之救災及執勤效能助益甚鉅，在此亦盼可藉由其善行義舉，啟發社會大眾對於公共事務能給予更多正面迴響，並希冀此次捐贈典禮能達致拋磚引玉之效，號召各級民間企業、宗教團體、地方社團，齊力為全縣縣民之生命財產安全盡一份心力。