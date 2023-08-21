傅崐萁稱「豬頭三兄弟」保送賴清德　朱立倫：不對委員講話評論

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前引用三隻小豬的故事呼籲在野合作，國民黨立委傅崐萁也說，在野三人若持續分裂，各自為政，「三隻小豬淪為豬頭三兄弟」將保送「大野狼」賴清德。對此，國民黨主席朱立倫今（21）日受訪表示，自己不對任何國民黨委員講話做評論，這不是主席的工作，但也呼籲大家不要讓民進黨放鞭炮、幫他們的忙。

▲全國婦女•新住民團體領袖「挺侯」後援會成立大會，國民黨主席朱立倫總統候選人侯友宜連袂出席。（圖／記者湯興漢攝）

傅崐萁指出，依目前美麗島民調顯示，賴清德逼近40%穩坐第一，藍、白、郭三隻小豬分別為18.1%、16.8%、12.1%，換句話說，團結也才能勉強一搏，更何況各自為政。傅指，近日郭台銘以「三隻小豬」寓言故事暗喻例，團結才能「逆襲」大野狼，不團結只會「團滅」全成為大野狼的嘴上肉，藉此呼籲侯友宜、柯文哲「喝咖啡」談整合，對抗民進黨「大野狼」賴清德。

朱立倫今日上午出席全國婦女、新住民團體挺侯後援會成立大會受訪時表示，自己不對任何國民黨委員講話做評論，這不是主席的工作，呼籲大家不要讓民進黨放鞭炮、幫他們的忙，唯有團結一致，減少所有障礙、增加所有助力，才能共同勝選。

至於苗栗縣長鍾東錦建議找國民黨榮譽主席吳伯雄整合？朱立倫坦言，鍾有跟自己提過，不只伯公，前立法院長王金平、前總統馬英九很多前輩，大家都在扮演助力，希望大家能夠團結一致。