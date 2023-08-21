高雄夜市75元炒飯「只有3隻小蝦仁」　他超衝擊：物價漲成這樣？

▲蝦仁炒飯75元。（圖／翻攝自爆料公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前到高雄光華夜市買晚餐，怎料一份75元的蝦仁炒飯，只放了3隻小蝦仁，讓他傻眼直呼，「改叫嚇人炒飯好了！」對此，網友們反應兩極，一派人吐槽，吃米不知道米價；但也有不少人直言，「會敬而遠之。」

網友日前在爆料公社發文指出，當晚8點多，家裡孩子指定吃蝦仁炒飯，由於老家住高師大附近，離光華夜市比較近，加上熟悉的店公休，於是隨便找了一家買飯，「回到家一打開餐盒，發現好像沒啥料，所以好奇把飯全挖開，結果就只發現3隻蝦仁。」

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原PO表示，自己不喜歡飯盒亂七八糟的，所以整個翻過後，又將飯填好壓平，才拍下這張照片，「我只是單純感嘆台灣物價高漲，沒說他炒的不好吃，但也只是普通。」

最後，他更強調，「我絕對可以接受漲價，但不能接受偷工減料。有些人覺得這樣75元正常，但這是南部高雄，不能拿北部物價來比吧！」

對此，一派網友表示，「不錯了呀，我家這蛋炒飯就70了」、「這樣75不貴啊，一堆100多的炒飯沒什麼料的」、「這粒粒分開的蛋炒飯，看起來好好吃」、「75元的蝦仁炒飯不好找，現在都90元了」、「至少飯沒變少，75元便宜了」、「新北人覺得便宜」。

不過，也有許多人點頭直呼，「快要變成蝦仁風味炒飯了」、「這不是蝦仁炒飯，這是心痛的感覺」、「可能甩鍋太用力，炒好蝦仁甩飛到剩下3隻」、「這幾年...物價超有感」、「現在物價真的很恐怖！昨晚去夜巿買的小烤串，又要從15漲到18了」、「太誇張了」。